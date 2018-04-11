配戴OK镜“毁一生”？

中国青少年近视率高居世界第一，如何预防近视或控制近视的发展，成为很多家长关心的话题。目前在眼科界受专业认同的近视防控方法主要有三种——配戴角膜塑形镜（OK镜）、户外活动、低浓度阿托品眼药水。但对于OK镜安全性和有效性的争议颇多。近日，在金眼科医生集团“挑战近视0增长”新闻发布会上，权威眼科专家提醒，OK镜验配需要特定资质，家长切勿随意使用。

在业界，角膜塑形镜（OK镜）、低浓度阿托品眼药水和户外活动被并称为近视防控的“三驾马车”。但低浓度阿托品减缓近视进展目前还处于临床研究阶段，在学术界仍存在一定争议。对于OK镜的争议则更是未曾停歇过，某搜索引擎上关于OK镜“毁一生”的案例描述不在少数。

对此，中山大学中山眼科中心原主任、金眼科医生集团战略发展委员会主任葛坚教授指出，2000年左右业界曾经对于OK镜有一场大争议，“我的观点是，OK镜本身是好东西，但需要配上专业的验配资质、系统的知识传播、选择合适的人群，才能发挥好的作用。”

葛坚教授透露，中山大学中山眼科中心目前一年新配OK镜的患者约有6000例，没有发现一例包括角膜损伤在内的严重不良反应。他强调，OK镜验配尤其要强调安全性，必须找具有专业资质的医疗机构和医生验配，并对后续使用持续追踪。

目前市面上OK镜的生产厂家众多，欧几里德是最早进入中国的美国OK镜制造公司，在中国已有近40万配戴者。欧几里德公司副总裁乔安·西蒙森教授接受记者采访时表示，中国很多家长对OK镜存在误解，觉得OK镜会损害角膜，甚至让眼睛老得更快，“其实只要符合OK镜的适应症，并在医生的指导下正确护理和定期复查，OK镜是对近视防控有很大的帮助作用。”她认为，对于OK镜安全性的争议，有几个方面的原因，第一是验配的医生和选择的眼视光中心是否有合格的资质；第二是OK镜有没有得到严格消毒、良好使用。“有的家长直接用自来水而非护理液来清洗镜片，这是不允许的。”

据悉，因OK镜曾经问题频出，2001年当时的卫生部专门下文《关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知》，要求OK镜必须在具有《医疗机构执业许可证》的二级及以上的医疗机构进行验配，而且医疗机构执业登记的诊疗科目中要有眼科；从事角膜塑形镜验配的医师或技师需具有相应的中级以上眼科医师或技师职称，参加省级相关知识培训并经考核合格；技师必须在眼科医生的配合下才能完成验配OK镜的工作。通知还要求，“建立并严格执行复诊制度，复诊的时间是初戴OK镜后两天内和戴镜后一周、一个月、二个月、三个月之后随诊。”（记者 严慧芳）