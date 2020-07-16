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近视加老花可手术“摘镜”

2020年07月16日11:27 来源：海南日报

日常戴一副眼镜、近距离阅读时又要换一副，频繁摘换眼镜让“近视加老花”患者不胜其扰却又无可奈何。专家表示，其实，老花眼也可以通过摘镜手术进行矫正。

老花眼又称老视，是一种生理现象。随着年龄增长，眼球晶状体逐渐硬化、增厚，而且眼部肌肉的调节能力也随之减退，导致变焦能力降低，因此看近距离的物件就会变得模糊不清。由于认知缺失，国内上亿老花患者数量和矫正数量严重不对等。

“与近视或白内障不同，老花眼患者通常不会主动就医，进行专业的眼科检查，普遍选择不配戴或随意配戴老花镜，如不经检查验光就自行购买老花成镜。”中国医师协会眼科医师分会屈光手术专委会副主任委员、中南大学爱尔眼科学院博士生导师王铮教授说，错误的应对方式将使眼睛长期处于疲劳状态，可能导致晶体加速老化。

王铮介绍，老花患者普遍认为老花眼不用治也治不了，而对于其可以通过积极的手术干预获得视觉质量提升缺乏正确认知，这才是改善老花患者视觉健康的最大挑战。

四川省眼科专委会委员周进认为，虽然佩戴老花镜视近效果会得到一定改善，但老花患者自身晶状体高阶像差的改变，势必会引起晶状体功能减退、视觉质量下降，这是老花镜无法解决的。

老花的手术矫正被眼科界认为是最难攻克的问题之一。“现阶段开展的晶状体置换手术，不仅可以帮助患者一次矫正近视、远视、散光、老花，还可以避免白内障的发生。”中国医师协会常务委员张劲松说，因为白内障的成因便是晶状体浑浊，手术将自然晶状体置换成了人工晶体，白内障也不会再形成。

（据新华社电）

(责编：李轶群、许晓华)


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