普通验光与医学验光的区别

普通验光只是一种通过一系列的检查方法确定眼睛度数，判断是否有近视、远视、散光等。

而医学验光是综合了多门学科（包括眼科学、视光学、物理光学、眼镜光学等）而进行的科学验光行为，它涵括主观验光和客观验光，扩大了验光的范畴。医学验光不仅验出眼睛的度数，更是在这基础上综合考虑被检查者眼健康状态、屈光状态、双眼平衡、视功能情况等，为被检查者提供个体化的处方建议及科学的用眼指导。根据处方建议可行配戴框架镜、隐形眼镜、角膜塑形镜、用药处理或者视觉训练。

为何要进行散瞳验光

有部分人员是必须进行散瞳验光的，目的是确保检查结果的准确性。但在散瞳前必须完成相关检查才可决定是否选择散瞳验光，以及用哪类散瞳药水。

16岁以下，初次配镜的儿童及青少年须散瞳后验光配镜，这样可以排除假性近视。对于低于6岁的屈光不正儿童，必须给予阿托品散瞳后检影验光。有下列情况之一者应给予阿托品散瞳：(1)检影发现为远视患者；(2)合并有各类散光者；(3)屈光度数低但矫正视力差，且难以解释者；(4)伴有各种类型斜视的患儿。

医学验光的步骤

医学验光的流程包括三大步骤。第一步：病史采集，包括被检者的基本信息、被检者主诉、既往病史等，并行裂隙灯检查等。第二步：屈光检查，屈光检查首先做电脑验光等客观验光，在客观验光的基础下更换不同镜片进行被检者的主观判断，即主观验光，并根据需要完成调节功能、立体视、同视机等视功能检查。第三步：配镜处方，配镜处方的最终目的是要让被检者戴镜看得舒适，清晰，持久。

老视配镜者结合职业需求和用眼习惯建议配戴渐进多焦点眼镜,双光镜或者单光镜；近视加深过快的青少年，可以选择周边离焦设计的镜片或者角膜塑形镜；经常驾驶的司机，可以选择驾驶型镜片；有视功能问题者，结合具体情况选择框架镜的类型加视功能训练。

鉴别真假性近视

随着科技信息的发展，电子产品的使用越来越普遍，很多视力健康问题也越来越多，尤其是近视患病率越来越高，近视发生年龄也越来越低。所以家长一旦发现孩子视力有问题，比如孩子喜欢歪头，眯眼，或挤眼才能看清远处物体时，应及时带孩子到专业眼科机构进行医学验光，鉴别孩子是真性近视，还是“假性”近视。

充分散瞳后经过一段时间的休息视力可以恢复到正常状态，那是“假性”近视，不需要戴镜。如果充分散瞳后视力度数没有改善，验光结果也为近视状态，则为近视，需要进行屈光矫正，也就是配戴合适度数的眼镜，及时戴镜干预，不要让近视度数加深太快。