“珍视明名医护眼大讲堂”邀请专家讲述硬性透气性隐形眼镜相关知识

不同类型隐形眼镜有何区别？ 第九期“珍视明名医护眼大讲堂”邀请了温州医科大学附属眼视光医院之江院区副主任医师、国家一级验光师、视光中心主任邓军，为线上用户提供了专业的解答。

邓军医生在珍视明名医大讲堂中，首先解释了隐形眼镜分为软硬两类及各自的区别：软性相比硬性来说，适用人群更广。而软性隐形眼镜像海绵一样，吸水能力强，在吸水的同时也会吸附眼睛的其他分泌物，导致镜片不易清洗干净，且软性隐形眼镜的透氧性相对不是非常好。而配戴清洗不够干净的隐形眼镜可能导致眼部不适甚至炎症，如果眼睛长时间处于缺氧状态则可能导致眼睛新生血管的情况。而硬性透气性隐形眼镜则透氧性高，可长时间甚至在睡眠时配戴。但硬性隐形眼镜因为其制作难度高、配戴较为不舒适、价格相对高，普及程度并不高。

在有观众部及硬性和软性隐形眼镜分别适合怎样的人群使用时，邓军表示：“因硬性透气性隐形眼镜极高的透气性和长使用期，故十分适合需要长期配戴的患者比如超高度近视患者，以及角膜不光滑患者选用。软镜则适合平常配戴不多、单次配戴时间不长的患者。”同时他提示大家，硬性隐形眼镜分OK镜与RGP镜，OK镜可以靠压平角膜来缓解近视高速发展而RGP镜则没有这样的效果。

另外，针对如果要配戴购买隐形眼镜该如何配镜的问题，邓军强调，软硬隐形眼镜都需经过正规验配，硬性隐形眼镜配镜必须前往正规医院，验配之前需要做一些检查，就如同要给角膜绘制详细地形图来贴合角膜，医生需要根据角膜数据来量身定制专属于个人的硬性隐形镜片。

据了解，“珍视明名医护眼大讲堂”活动的举行，旨在深耕眼部大健康领域，为用户不断提供眼健康细分领域科普知识。