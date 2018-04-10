国家卫健委：手足口病进入流行期 3月全国病例达2.8万

人民网北京4月10日电 “最近监测发现，3月份全国手足口病报告的病例已经达到2.8万例，是2月份的两倍以上，这预示着手足口病逐渐进入流行期。”昨日，国家卫生健康委员会召开新闻发布会，疾病预防控制局局长毛群安在会上如是强调。

人民健康了解到，手足口病是由多种肠道病毒引起的儿童常见传染病，自2010年以来，发病人数一直位列我国法定报告传染病的首位，每年平均报告病例数达到了206万例。手足口病可引起一些重症和死亡，因病死亡的人数也位列法定报告传染病的前五位。

2018年将是手足口病高峰年

毛群安介绍说，近些年来，全国手足口病呈现了隔年高发的特点，预计今年手足口病整体流行的强度将高于去年，也就是说2018年是高峰年。

手足口病主要侵犯的是少年儿童，同刚刚过去的流感和结核病一样，近几年来聚集性的疫情多发于托幼机构和学校。官方要求各地卫生和健康部门配合教育部门加强对学校和托幼机构的手足口病防控指导，为学校的传染病防控提供技术支持，按照相关疫情处置规范做好暴发和聚集疫情的发现、应对和处置工作。

“同时，我们也要求学校承担主要责任。”毛群安称，学校要注意对学生进行防病知识的宣传，要坚持晨检制度，还有缺课追查的制度，要了解学生的健康状况，一旦发现有传染病疫情，如手足口病，要及时采取公共卫生措施，患病学生要及时就医，并根据相关的情况采取公共卫生措施。

专家建议尽早接种疫苗

“根据研究发现，手足口病导致的重症和死亡主要是由肠道病毒71型引起的，简称EV71。”中国疾控中心传防处研究员张静介绍，预防手足口病的EV71疫苗已于2016年上市，该疫苗是我国科研等多部门8年的研发工作成果，拥有国家独立知识产权。其安全性和免疫原性好，保护率达到95%，是预防EV71感染手足口病非常经济的重要武器。

张静解释称，儿童在6月龄后手足口病发病率迅速升高，1岁童发病率最高。根据这一特点，EV71疫苗接种的时间首剂应在6月龄，间隔4周接种第2针。她同时提醒，家长最好在孩子12月龄前把这两针都打完，以发挥最大的保护作用。此外，如果该疫苗的群体接种率足够高，就会产生免疫屏障，手足口病的发病率将大幅度下降。

然而，目前EV71疫苗的群体接种率并不高，上市2年时间，各地只有10%~50%的接种率，大众对它的认识还十分有限。另外，EV71疫苗属于二类疫苗，在一些高发地区被纳入了新农合等多种报销机制，在财政允许的情况下予以解决，而大部分地区还是需要家长自费。（实习生尹莉娜）

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