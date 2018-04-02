春季养生这些误区要避开 女人常吃花身体魅如花

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，每周为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

春季养生，这些误区要避开

大家都知道，春季是养生的好时节。但是你知道吗，常见的很多养生方法并不科学。

误区一：一上火就吃解毒丸

原市中医医院防保科主任李国燕说，在春天，很多人容易上火，有些人一上火就吃解毒丸，乱用降火药，这是最大的“灭火”禁忌。其实，有些看似“上火”的症状，并不是上火，例如便秘，或许是体虚的表现。所以，春季要弄清身体上的心火、胃火、肝火、肺火还是肾火，再对症下火。

误区二：“春捂”不当

很多人都知道春捂秋冻，做起来却出现两个极端：年轻人不捂，早早就穿起单衣和单鞋；老人、小孩却容易捂过头，捂出了汗还“顽固”地不脱衣服。李国燕提醒，春季穿着应注意“下厚上薄”，捂的重点在于背、腹、足底。背部保暖可预防疾病，减少感冒几率；腹部保暖是保护胃、脾、肠，预防消化不良和拉肚子。“寒从脚下起”，脚下神经末梢丰富、敏感，保暖才能使身体适应气候变化。

误区三：春天一困就睡

在春日阳光照射下，人体血管扩张，血流速度加快，容易导致大脑缺氧，进而招惹到“瞌睡虫”。但一困就睡，对健康很不利。睡得时间太长会进一步减少脑部血流量，抑制大脑皮层兴奋度，可能越睡越不醒。

李国燕支招，解决春困不能想睡就睡，要抓住两个黄金时间点：一是起床后；二是午饭后。《黄帝内经》提到：“夜卧早起”。就是说春季可以稍晚点睡(晚11点)，但要早起(早6点半)，以顺应人体阳气的生发。

误区四：吃得太酸、太辣

“春夏补阳”是《黄帝内经》等医学经典推崇的养生准则，在五脏和五味的关系中，酸味有收敛作用，不利于阳气的生发和肝气的疏泄。故吃得太酸、太辣，都会损伤阳气。中医讲春为肝气当令，它有利于调节各大脏腑的功能，但有一个缺点，就是易伤脾。而酸味入肝、甘味入脾，因此春季应少吃酸以防肝气过旺，多吃香辛的食物可疏发肝气而补益脾气。

李国燕说，韭菜是春季最好的蔬菜，可多吃但不宜过量；而香菜、葱、蒜、莲子等也适合春季吃。同时，应告别冬季养生式温补，改以健脾胃。少吃发物和易引起“上火”的食物，如鱼、虾等，患慢性病的人群尤其要注意。

误区五：门窗紧闭

春天气温上升，湿度提高，各种细菌、病毒等开始大量繁殖。如果长时间门窗紧闭，或空气流通不好，很容易导致感冒流行、传染性疾病高发。

李国燕建议，不论家里还是办公室，都要保证每天开窗通风两次，每次至少10分钟，最好能形成空气对流，最佳的通风时间是在日出后和日落前。【详细】

女人常吃花，身体魅如花

中医认为，药食同源、姹紫嫣红、五彩缤纷的花，对女人具有调经止痛、益气补血、养颜美容、抗衰防老、养阴清热、活血化瘀等方面的诸多作用，女人可以根据自己不同体质和症状，针对性地选择食用不同的花来调养身体，女人只有具备健康的体魄，才能拥有迷人的魅力。

玫瑰花

【性味】性温，味甘、微苦。

【功用】理气疏肝，活血化瘀，散结消痈，解郁安神。

【适应症】乳房胀痛，月经量少，行经腹痛，面部色斑，情志抑郁，少寐多梦，早醒易惊，白带量多，胃脘作痛，乳痈等。

【用法】泡茶饮、熬粥、煲汤。

菊花

【性味】性凉，味甘、苦。

【功用】疏风清热，明目解毒，解毒消肿，润肤除皱。

【适应症】眼睛干涩，咽喉干燥，头痛眩晕，目赤肿痛，心胸烦热，疔疮肿毒，面部痤疮，皮肤皱纹，脱发多屑，感冒发热。

【用法】茶饮，煮粥，煲汤，制膏。

茉莉花

【性味】性凉，辛、微甘。

【功用】理气止痛，辟秽开郁，理气开郁，化湿和中，美白肌肤，提神醒脑。

【适应症】脾胃湿阻，胸膈胀满，泻痢腹痛，食少纳差，困倦乏力，肝气郁滞，头晕头痛，泻痢腹痛，头晕头痛，皮肤松弛，头晕头痛，昏昏欲睡，面部色斑。

【用法】泡茶、煮粥、煎蛋。

百合花

【性味】微寒平，甘、微苦。

【功用】润肺止咳，清心除烦，安神解郁，养颜美容。

【适应症】失眠多梦，夜寐不安，心烦易怒，余热未消，惊悸怔忡，神志不安，健忘疑病，情志忧郁，喜悲伤欲哭、肺热咳嗽、面色暗沉等。

【用法】泡茶、煮粥。

金莲花

【性味】味苦，性微寒。

【功用】清热解毒，消肿明目，提神醒脑，消食去积，养颜润肤。

【适应症】感冒发热，牙龈肿痛，疔疮肿毒，咽喉肿痛；口舌生疮，目赤肿痛，疔疮肿毒，急慢性咽炎，皮肤粗糙，痤疮痈疡。

【用法】泡茶、煲汤。

桃花

【性味】性平，味苦。

【功用】利水消肿，活血化瘀，通便排毒，美白祛斑。

【适应症】面部色斑，皮肤黧黑，月经量少，小叶增生，行经腹痛，大便秘结，肥胖痰湿，肢面浮肿，子宫肌瘤，卵巢囊肿，症瘕痞块，久不受孕等。

【用法】煮粥、酿酒、泡茶。【详细】

保养耳朵以下五点要牢记

如果突然失去了听力，你敢想象吗？山西省人民医院耳鼻喉头颈外科副主任医师张浩杰告诉你保养耳朵的五个方法，唤醒你的爱耳意识。

避噪音。人倘若长时间接触机器轰鸣、车辆喧闹、人声喧哗等各种噪音，会使原本开始衰退的听觉更容易疲劳，听力急剧减退，甚至引发噪音性耳聋。

戒挖掏。经常用耳勺、火柴棒掏耳朵，容易碰伤耳道，引起感染、发炎，还可能弄坏耳膜。耳道奇痒难受时，可以用棉签蘸少许酒精或甘油轻擦耳道，亦可内服维生素B、C和鱼肝油。

慎用药。尽量避免应用耳毒性药物，如庆大霉素、链霉素、卡那霉素、新霉素等，因为老年人解毒排泄功能低，应用这些药物容易引起耳中毒而损害听力。

常按摩。按摩耳垂前后的翳风穴和听会穴，可以增加内耳的血液循环，有保护听力的作用。宜每日早晚各按摩一次，每次5-10分钟。

熄肝火。老年人如经常处于急躁、恼怒的状态中，会导致植物神经失去正常的调节功能，使内耳器官发生缺血、水肿和听觉神经营养障碍，这样就可能出现听力锐减或暴发耳聋。因此，老年人要尽量保持轻松愉快的良好心境。【详细】

老人不可过度控制饮食 八招教你补充营养

对于中老年人来说，有意识地控制饮食，改掉过咸、过油、过甜、大鱼大肉等不良饮食习惯，保持清淡口味，的确有助于慢性病的预防，但凡事要讲究“度”，如果完全不吃肉，过分依赖素食，烹饪过程中不敢放油，进食量又小，时间一长，身体肯定吃不消。

随着年龄的增长，老年人的各项身体机能逐年衰减，牙齿松动或脱落导致咀嚼吞咽能力下降、胃肠道消化吸收功能减退等因素都会妨碍营养的摄入，再加上一些消耗性疾病的影响，很容易导致营养不良。这种情况下，应当鼓励进食，及时进行营养补充。

为保证膳食中摄入充足蛋白质，老年朋友应做到以下几点：

1.吃够量。

一般来说，老人每日每公斤体重最好补充蛋白质1.2~1.5克，具体到食物大概是每天吃100克肉类、一杯牛奶、一个鸡蛋以及40克大豆制成的豆腐、豆浆等豆制品。75岁以上高龄老人如经医生诊断患有少肌症，可在医生指导下食用全营养特殊医学食品，每日每公斤体重补充蛋白质1.8~2.5克。

2.搭配食用。

由于肉蛋奶中的氨基酸组成和人体需要的模式接近，其所含的动物蛋白比谷物、豆类中的营养价值更高。如果能将动物蛋白和植物蛋白搭配食用，利用蛋白质互补作用，可以大大提高食物蛋白的利用率。因此，动物蛋白和植物蛋白最好分散到一日三餐中搭配食用。

3.少食多餐，食物做烂。

牙口不好、消化功能不好的老人最好少食多餐，一天可吃4~5餐，并尽量选择容易消化的食物，比如吃肉时就要选择肌肉纤维较短的鱼肉、虾肉等。烹饪上也可采用一些易把食物变得松软的做法。

4.保证肉质的松软嫩滑。

烧、炖、焖、蒸也可使肉中蛋白质软化，易于人体消化吸收。实在不行就把食物打碎，制成浓稠汤汁，连汤带水吃下去。

5.膳食、运动、药物三管齐下。

患有高血压、糖尿病、高脂血症等慢性疾病的老人，在饮食上需适当控制，但不要因噎废食，什么都不敢吃。控制慢病除了饮食因素，药物调节也很重要，应做到膳食控制和药物控制的平衡。此外还要坚持运动。

6.别放弃胃肠功能。

老年认知障碍晚期患者如出现明显进食不足，家人应选择插胃管和造瘘，千万不能只依赖蛋白输入而放弃胃肠功能。

7.推广老人营养餐。

对高龄老人、独居老人、空巢老人应进行社会化供餐，并制定明确的老人膳食标准。

8.多做抗阻力运动。

坚持走路对老人锻炼肌肉来说还远远不够，最好适度进行练哑铃、拉弹力带、骑自行车等抗阻力训练。值得提醒的是，运动应循序渐进、量力而行，以身体能承受为度。【详细】

饮食做到四点，大脑更年轻

人人都渴望拥有年轻的大脑，但随着年龄的增长，很多人开始抱怨“记忆力不如以前”“大脑反应迟钝”……要想让大脑保持年轻，合理饮食至关重要。

食不过量。经常吃太多，体内的血液大部分调集到肠道，以供消化所需。而大脑神经活动的一条重要规律是兴奋与抑制相互诱导，若主管胃肠消化的神经中枢——植物神经长时间兴奋，大脑的相应区域也会兴奋，这必然抑制语言、思维、记忆、想象等区域，导致出现肥胖和“大脑不管用”现象。日本专家发现，大约有30%~40%的老年痴呆症病人，青壮年时期都有长期饱食的习惯。荷兰的一项最新研究提示，吃六分饱有助保护大脑。建议大家食不过量，每餐只吃六七分饱。

足量饮水。大脑的主要成分是水，缺水第一个影响的就是大脑。英国研究人员发现，口渴时，人的反应会变慢，喝一杯水能提高大脑的工作效率。这是因为，人口渴时，大脑处理口渴感信息占用大脑部分资源。补水之后，这部分大脑资源就释放了，提高了整体反应速度。建议大家勤喝水，每次两三口，不要等到渴了再喝。此外，每天还要重点把握三个喝水时段：早起一杯水（约200~300毫升），睡前一小时一杯水，餐前一杯水。

常吃深海鱼、鸡蛋和绿叶菜。三文鱼、沙丁鱼等深海鱼能提供欧米伽3脂肪酸，它是大脑自我修复所需的营养元素之一，能让信息传递更通畅；蛋黄中丰富的胆碱成分能促进大脑发育，对提高记忆力、反应力很有帮助，其中的卵磷脂是神经递质制造所需的原料；绿叶菜富含抗氧化物质，有助消灭体内自由基，延缓大脑衰老。这些食物在适量摄入时对心脏健康和血液循环有益，而大脑的健康需要顺畅的血液循环提供氧气和养分。建议每天吃鱼等水产品40~75克，鸡蛋40~50克，蔬菜300~500克，其中绿叶菜占一半。

远离高盐高糖食物。过量的盐和糖不仅让我们的血管受伤，还会加速大脑退化。美国研究人员发现，高盐饮食加速老年人认知能力退化，长期大量吃糖导致记忆力下降等问题。所以，日常饮食要严格控制盐和糖的摄入，前者藏身于咸菜、火腿、方便面等食物中，后者在甜食、甜饮料等食物中含量较高。此外，反式脂肪酸、过氧脂质、铝等，都是大脑“杀手”，含有这些成分的食物要尽量少吃：反式脂肪酸藏身于蛋黄派、珍珠奶茶、炸薯条、薯片、糕点、饼干、冰淇淋等加工食品中；过氧脂质藏身于炸鱼、烤鸭等食物中；铝藏身于油条、麻花、虾片等质地蓬松或脆爽的食品中。【详细】