立春过后，气温上升，此时北方天气多风，气候干燥，空气湿度降低，是鼻出血的高发季节。流鼻血属于祖国医学“鼻衄（nǜ）”范畴，是鼻腔疾病或全身疾病引起的常见症状，常表现为单侧出血，可间歇性反复发作，尤其多发于青少年。

《灵枢》载文，“阳络伤则血外溢，血外溢则衄血”，《诸病源候论》指出，“邪热与血气并，故衄血”，可见，鼻衄多由火热迫血妄行所导致。临床上，鼻衄与肺、胃、肝关系最为密切，并依此主要分为以下几种证型：

风热犯肺型：由于外感风热之邪，邪热循着经络上壅（yōng）到鼻窍，伤了脉络，导致血液妄行，溢于鼻中。表现为鼻衄发作突然，鼻血点滴而出，色鲜红，量不多，鼻腔感觉干燥，可伴有咳嗽、痰黄、口干身热、舌质红、苔白或微黄。治疗主要以清泻肺热、凉血止血为主，可用桑叶6克、芦根10克、白茅根10克共同煎水，代茶饮用。

胃热炽盛型：由于胃经素有积热，或因饮酒过量、嗜食辛辣的食物，导致胃热炽盛，火热内燔，循着经络上炎，损伤鼻中阳络，血随热涌，妄行于脉外。表现为鼻衄量多，血色深红，伴见烦渴引饮或齿龈肿胀、衄血、大便秘结、小便短赤、舌质红、苔黄。治疗以清胃泻火、凉血止血为主，可用麦冬10克、生地10克、石斛10克、白茅根10克共同煎水代茶饮用。

肝火上逆型：多由于情志不遂、肝气郁结而久郁化火，或暴怒伤肝，肝火上逆而迫血妄行，使血液外溢，发为鼻衄。表现为衄血较多，色深红，时发时止，伴有烦燥易怒、头痛、眩晕、耳鸣、口苦咽干、胸胁胀满、面红目赤、舌质红、苔黄。治疗以清肝泻火、凉血止血为主，可用菊花5克、枸杞子10克、玫瑰花5克、白茅根10克共同煎水，代茶饮用。

此外，平时还应采取以下措施，预防与减少鼻出血的发生：

1.调整饮食结构，适当多吃蔬菜水果，多喝水，少饮酒，少吃辛辣刺激及煎炸食品。

2.保持平和乐观的心态，避免生气动怒。

3.经常用冷水冲洗鼻子，增强鼻腔的抗病能力，有助于缓解鼻衄的发生。

4.注意改善居室的空气湿度，若室内过于干燥，可使用加湿器或在室内多喷洒些凉水，增加空气湿度。

5.如果感到鼻子干燥不舒服，可向鼻孔里滴几滴香油或涂抹红霉素眼膏，润滑鼻腔，促进鼻黏膜修复，并可用开水的蒸汽熏一熏。

6.纠正抠鼻子的不良习惯，以免损伤鼻腔黏膜血管。

如患有高血压、动脉硬化等基础病的老年人鼻出血或经常流鼻血又难以止住者，应及时到医院就诊，以免贻误病情。▲