非常时期清洁鼻腔很重要

鼻子是人类呼吸道的门户，作为一个与外界直接相通的腔道，很像家里空调的风口，容易存留脏物。从解剖结构上来看，鼻腔里有鼻毛和大量的黏膜褶皱，灰尘、微生物、病毒都可能积攒其中。所以，在“勤洗手、戴口罩”的非常时期，别忘了鼻腔的清洁工作。

多久洗一次？

我们推荐一天清洗一次鼻腔，建议回到家方便时清洗，养成像洗手、换衣服一样的习惯，以保证鼻腔的清洁。

如果接触了较为污染的环境，可以在脱离该环境后立即清洗鼻腔或增加清洁的次数。

用什么洗？

对于大多数人而言，用温度接近体温的白开水清洗鼻腔就可以了，温度过高或过低容易刺激鼻腔黏膜造成不适感。

慢性鼻炎患者，特别是有严重鼻塞的人可以选用盐水清洗，因为盐水有利于改善鼻腔组织的水肿，减轻黏膜肿胀。选用盐水清洗时推荐配合洗鼻器使用，以便能够清洁到鼻腔深部，进而更加有效地改善鼻塞症状。

居家配制洗鼻盐水的方法很简单，一般用居家使用的水杯（容积约300毫升），一杯水加1-2平勺盐（每平勺约2-3克），搅拌均匀即可。注意控制盐量，因为盐水浓度过高会带来鼻腔干燥的问题，严重时还会造成黏膜损伤，甚至出血。

怎么洗？

清洗鼻腔时头部稍低，用手将温开水捧到鼻孔前，轻轻用鼻子把水吸进鼻腔再擤出来，反复几次即可。每次吸入鼻腔的水量不宜太多。

用市面上售卖的洗鼻器，可按照说明书操作，使用时也不能太用力。洗鼻器需专人专用，使用前和使用后应清洁喷头，并定期更换，避免长久使用后局部滋生细菌，带来二次污染。

需要注意的是，洗鼻时不能仰头，因为仰头会增加水进入下呼吸道引发呛咳的风险，特别是小孩和老人可能会因此引发吸入性肺炎。

可以用棉签清洁吗？

我们不推荐使用棉签或湿棉签清洁鼻腔，因为棉签对鼻黏膜有较大的物理刺激，更重要的是有造成鼻腔异物的风险，直接用温开水或盐水清洗更安全。

所有人都可自行清洗吗？

一些特殊情况不可自行清洗鼻腔。比如，刚刚做过鼻部手术的患者，因鼻腔黏膜还有创面，鼻腔清洗的具体操作方法要咨询专科医生后进行。

总之，在疫情防护的特殊时期，清洗鼻腔对于个人防护很有必要，掌握正确的鼻腔清洗方法同样很关键。建议公众像洗手、洗脸、洗澡一样，将清洗鼻腔当做应该养成的健康生活习惯。

（作者：北医三院药剂科主管药师）