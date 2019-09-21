天津读者冯女士问：我今年54岁，最近一段时间女儿说总是觉得我的鼻子呼出的气味是臭的，但是我自己却感觉不到。后来到医院检查，发现是萎缩性鼻炎。请问萎缩性鼻炎是什么病，为什么会有臭味？

首都医科大学附属北京朝阳医院耳鼻喉头颈外科主任王宁宇、主管护师杜晶艳解答：根据鼻腔内臭味的原因，可以分为两大类。1.主观性的鼻腔臭味，就是说患者自己觉得鼻腔内有异常的味道，但是其他人靠近闻不到异常臭味。2.客观性的鼻腔臭味，通过鼻内镜检查，可以发现引起鼻腔臭味的疾病。

萎缩性鼻炎是一种以鼻腔黏膜萎缩或退行性变为病理特征，病程长、发展缓慢的慢性炎性疾病，多见于女性。其病因可分为原发和继发两种，原发性病因不明确，是一种全身性慢性疾病的鼻部表现。

继发性鼻炎多继发于：1.鼻腔炎性分泌物、高浓度有害粉尘、化学气体长期刺激鼻黏膜；2.鼻甲切除过多，导致鼻腔通气过度；3.局部放射治疗后；4.鼻子特殊传染病如结核、梅毒对鼻黏膜造成损害等。患者会出现鼻咽干燥、鼻塞、鼻出血、嗅觉障碍、头痛、头晕等情况，严重时会使呼出的气体带有特殊臭味，这是由于脓痂分解所引起的，也是患者症状的来源。

患者根据自己具体的临床症状，可以选择：1.局部治疗，用温盐水冲洗鼻腔，达到除痂、清洁鼻腔的目的；2.手术治疗，以缩小鼻腔、减少鼻通气量以及鼻黏膜水分蒸发，减轻鼻黏膜干燥及痂皮形成；3.全身治疗，加强营养，改善环境及个人卫生。补充维生素，保护黏膜上皮、促进新陈代谢，扩张血管，改善鼻黏膜血液循环。