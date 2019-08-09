秋燥时节该怎么保护“沙鼻子”

赵鹏今年十岁多，暑期中每天晚上和小伙伴你追我赶，玩得不亦乐乎。一个不小心被小伙伴的胳膊肘撞到鼻子，一下子赵鹏鼻子流血不止。他的妈妈想，刚刚立秋，赵鹏这爱流血的“沙鼻子”又开始犯病了。的确，每年立秋后，天气逐渐凉爽，变得干燥，流鼻血的人也相应增多了。

“沙鼻子”为啥特娇气

要说清流鼻血，就要先从鼻子的结构说起。每个人都有两个鼻孔，左右各一，起着呼吸通气、调节吸入空气温度湿度等功能。两个鼻孔之间，有个“隔板”，医学上称之为“鼻中隔”，像堵墙把鼻孔分成两个。

统计表明，超过50%的鼻子出血，就发生在这个“隔板”上，尤其是青少年绝大多数鼻腔出血发生于此。因为这个隔板有一个区域，位于鼻中隔的前下段，特别容易出血，医学上称之为“易出血区”。 该区域除了有丰富的血管网之外，还有以下四个特点，导致它很容易出血。

第一是“薄”。该处的鼻黏膜很薄，黏膜下面就是软骨，没有肌肉附着。

第二是“浅”。由于该处黏膜薄，所以穿行其中的血管就很表浅，很容易受到各种刺激导致血管破裂。

第三是“紧”。黏膜和软骨膜相连很紧密，一旦血管破裂后不容易收缩，导致血管如同开了闸门一样，鼻血流个不停。

第四是“前”。由于该区域在鼻腔的前端，容易受到外界的各种刺激，包括冷空气、粉尘的刺激及人为触碰等，均导致该处容易受伤。

鼻子喜欢温暖潮湿

在秋天，天气变凉、变干。干冷的空气，如一把把看不见的小刀子，不停地刺激和切割“易出血区”的黏膜，使得黏膜变干燥、易发炎，严重者如同干涸的河床一样，裂开口子，黏膜中的血管自然也随之裂开，导致出血。

因此，在秋燥时节及寒冷天气中，尤其要保持鼻中隔前端这块多灾多难“土壤”的温暖和湿润。切忌挖鼻，并积极治疗鼻炎、鼻窦炎等相关疾病，必要时要检查凝血功能。

压迫止血要做对

出现鼻出血不要慌张，尤其是孩子家长和老师，以免带给孩子更多的恐慌焦虑，导致血压升高，加重出血。

正确的处理方法是用拇指和食指，紧紧捏住两侧鼻孔3~5分钟，压迫止血。同时用冷毛巾冰敷额头部及后颈部，起着收缩血管的作用。如果压迫止血效果不佳，就要在继续压迫两个鼻孔的同时，及早到医院就诊。