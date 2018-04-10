皮肤真有生物钟吗？
张小岑
记者：
最近，网上盛传一份“皮肤生物钟时间表”。例如，这份时间表称，晚11时至凌晨5时细胞生长和修复最旺盛，细胞分裂的速度要比平时快8倍左右，肌肤对护肤品的吸收力特别强。这份时间表称此时应使用富含营养物质的滋润晚霜，使保养效果发挥至最佳。
看似有理有据的“皮肤生物钟”真有科学依据吗？今天我们请空军总医院皮肤病医院院长刘玮来揭开真相。
刘玮：
总体来说，所谓的“皮肤生物钟时间表”并无可靠的科学依据，不建议大家按此时间表进行皮肤护理，不科学且过于教条。
首先来说，“晚11时至凌晨5时，这时细胞生长和修复最旺盛”就与医学常识相反。此时人体进入睡眠状态，人体组织细胞代谢十分缓慢，皮肤对高营养成分面霜的吸收能力不比白天强。
网上流传的“皮肤生物钟时间表”还称“下午1时至3时，血压及荷尔蒙分泌均降低，身体逐渐产生倦怠感，皮肤易出现细小皱纹”，同样也无法证明其科学性。
“晚上8时至11时，此时最易出现过敏反应，微血管抵抗力衰弱，血压下降，人体易水肿、流血及发炎”，也无科学道理。过敏与时间早晚无关，只要接触过敏原，皮肤就会发生过敏。
此外，“时间表”上所称的“上午8时至12时，皮肤抵抗力最强，皮脂腺的分泌也最活跃，可做身体脱毛、除斑、脱痣，以及文眉、文眼线等美容项目”也不科学。脱毛、除斑、脱痣等都属于医疗美容范畴，需要在正规医院皮肤科医生指导下进行，切不可盲目自行判断。
只有“早上6时至7时……水分聚积于细胞内，淋巴循环缓慢”，实际情况确实如此。因为晚上睡眠状态下细胞代谢率低，血液、水分循环缓慢，容易导致眼皮浮肿。这时，做做眼保健操或涂抹眼霜来增强眼周循环，有一定积极意义。
如果一定要讨论皮肤的生物钟，那么讨论人从婴儿到青年、中年直至老年的生命周期节律变化，以及28天循环代谢周期变化可能会更有意义和作用。
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