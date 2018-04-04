漏服降糖药咋补救？别让一药多名迷了眼

有些糖友在长期的控糖过程中，难免会漏服降糖药，要补救可不能随心所欲，下一次多吃一倍的量，得根据漏服药种类、漏服次数、漏服时间和血糖控制情况等量身定制。

磺脲类降糖药

特点：作用力量强，使用不当容易引起低血糖

代表药物：短效药物(格列吡嗪、格列喹酮 、格列齐特)

需要在每餐前的半小时服用。如果糖尿病患者到了吃饭的时候才想起来，可以将吃饭的时间往后推半小时，如果吃饭的时间不能改变，也可以偶尔一次餐前直接应用，但要适当减少药量。这样做可能会引起餐后两小时血糖较平时略高，但能减少下一餐前出现低血糖的风险。

如果到了两餐之间才想起来，那需要立即测量血糖，若血糖轻微升高，可以增加活动量而不再补服;若血糖明显升高，可以当时就减量补服，不能把漏服的药物加到下一次用药时间里一起服。但是如果糖尿病患者到了下一餐前才想起漏服药了，那就不用补服。正确的处理方式是测餐前血糖，如果餐前血糖升高不明显，就依旧按照原剂量服药，无需任何改变;如果升高明显，可以适当减少下一餐用餐量，使血糖尽快恢复到正常范围。

长效药物

特点：适用于在充分进行饮食控制的基础上

代表药物：格列吡嗪控释片、格列齐特缓释片、格列美脲片

这类药物往往要求糖尿病患者于早餐前半小时服用，一般一日只用一次，这类药因为服药次数少，可以明显减少漏服的次数。如果患者早餐前漏服药而于午餐前想起，可以根据血糖情况，按照原来的剂量补服药物。如果到了午餐后才想起来，可以视情况半量补服。如果年龄较大或者平时血糖控制较好的患者，可以漏服一日，以免造成夜间低血糖。

DPP-4抑制剂

特点：具有血糖依赖性的胰岛素促泌作用，同时可以抑制胰高血糖素分泌、延缓胃排空速度、增加饱腹感、减轻体重、增加胰岛β细胞数量等多重作用

代表药物：西格列汀、阿格列汀、沙格列汀、维格列汀、利格列汀

此类药物只需每天一次服用，餐前、餐后皆可，漏服后于当日随后补服即可。

α-糖苷酶抑制剂

特点：延缓肠道中碳水化合物的吸收

代表药物：阿卡波糖、伏格列波糖

此类药物餐中想起漏服药还可以补上，吃完饭再补药降糖效果会大打折扣。

胰岛素促分泌剂

特点：起效快，作用时间短

代表药物：瑞格列奈、那格列奈

漏服此类药物的处理方法与短效磺脲类药物类似。如果两餐之间想起前一餐忘记用药，根据监测血糖的结果决定是否减量补服;如果马上到下一餐时间了则无需补服，要测餐前血糖，若升高不明显就无须改变用药和进餐量，若血糖升高明显可以适当减少下一餐餐量，使血糖尽快恢复到正常范围，减少漏服药的影响。

双胍类药物

特点：此类药物不增加胰岛素的分泌，单药应用一般不会出现低血糖

代表药物：二甲双胍

如果二甲双胍的用量较小，可以通过加大活动量的方式降低血糖而无需补服。联合用药的患者也最好仅采用增加活动量的方式，或者在明确血糖水平确实高以后再补服，以减少由于用药时间变化，导致多种药物相互作用而出现低血糖反应。要是已经到了下一次使用二甲双胍的时间就无需再补了。

胰岛素增敏剂

特点：起效较慢，单独使用一般不会引起低血糖

代表药物：罗格列酮、吡格列酮

这类药物只需要一日一次服用，所以单药应用者漏服当日均可补服，联合用药者只要血糖不低也可当日补上。到了次日无需再补。

虽然给糖友介绍了漏服降糖药的补救措施，但糖友还是要养成按时、规律服用降糖药的习惯，一旦忘记服药，那就采取补救措施进行处理，努力把漏服药的危害性降到最低。（天津中医药大学第一附属医院内分泌科 徐 宁）