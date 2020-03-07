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糖尿病患者可以自行调整降糖方案吗？专家：建议先咨询问诊平台

2020年03月07日17:22 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月7日电 （王国菁）糖尿病患者自己可以调整降糖方案吗？ 7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，北京医院内分泌科主任、主任医师郭立新表示，如果糖尿病患者血糖监测结果不理想，首先自查一下，是不是由于生活方式发生明显改变，如饮食变化、运动变化以及睡眠节律变化导致的血糖异常，不建议患者自行调整用药方案。

“如果是生活方式导致的，需调整为健康或相对正常的生活方式。相当一部分患者可通过转换生活方式改善血糖。”郭立新称，如果不是生活方式引起的，建议首先咨询相关问诊平台，咨询内分泌科医生，了解是否有必要立刻到医院进一步检查。

什么情况下患者必须到医院就诊？郭立新表示，如果患者血糖波动很大，高血糖和低血糖反复交替，同时出现明显的口渴、多饮、多尿、意识改变、神志改变，甚至出现肢体运动障碍或明显的胸闷、胸痛、呼吸困难，有时甚至呼吸明显加快，呼气有烂苹果的味道情况时，患者有可能出现了糖尿病急性并发症，建议立即就医。

(责编：刘卿、李栋)


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