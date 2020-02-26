有些降糖药能相互替代

糖尿病患者需要坚持规律服药，但如今情况特殊，若非出现急性病变，尽量少到医院取药，可到药店或社区医院自购药物暂时替代。一些药品药效相差不大，区别在厂家、剂量剂型、名称等。化学名称一致，说明是同样的药物，按同等剂量替换即可。如果没有同样化学名称的药物，用同类的药物也可以暂时替代。

首都医科大学宣武医院副主任药师王海莲表示，目前使用的口服降糖药有以下几种类型：

磺脲类。主要包括格列美脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列本脲(易导致低血糖临床较少使用)等，药名中具有共性“格列”。短效制剂包括格列喹酮、格列吡嗪普通剂型，这两种药物需要每日3次给药，适宜餐后血糖升高为主的患者。中、长效制剂包括格列美脲、格列吡嗪控释剂、格列齐特、格列齐特缓释片和格列本脲，需每日给药1~2次，适宜以空腹血糖升高为主的患者或空腹、餐后血糖均高者。

格列奈类（餐时血糖调节剂）。常用的有瑞格列奈、那格列奈、米格列奈。此类药物一般在餐前30分钟内服用即可。但瑞格列奈最好在餐前15分钟内，那格列奈最好在餐前1分钟服用。

双胍类。这类药物只有二甲双胍，国内的剂型有0.25克/片和0.5克/片两种，要认准剂量。二甲双胍起效最小剂量0.5克/日，最佳有效剂量2克/日，成人最大推荐剂量2.55克/日。

α-糖苷酶抑制剂。主要包括阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇，每天3次服用。阿卡波糖起始剂量是每次50毫克，与前几口食物一起咀嚼服用；伏格列波糖起始剂量每次0.2毫克，服药后即刻进餐；米格列醇起始剂量为每次25毫克，应在每次正餐开始时服用。

噻唑烷二酮类（格列酮类）。主要有罗格列酮和吡格列酮，药名中都有“列酮”两个字。前者通常都是4毫克/片，后者有15毫克/片和30毫克/片两个规格，一天一次服用。

二肽基肽酶-4抑制剂。目前在国内上市的包括西格列汀、维格列汀、利格列汀、沙格列汀和阿格列汀。这些被统称为“格列汀”类，均一天一次服用。

钠-葡萄糖协同转运体（SGLT-2）抑制剂。目前在我国被批准临床使用的为卡格列净、恩格列净和达格列净,这三种带有“格列净”字样的药物，也是一天一次。SGLT-2抑制剂可作为单药治疗2型糖尿病，特别适用于伴有高危心血管风险的2型糖尿病患者。当单独使用二甲双胍或胰岛素等血糖控制不佳时，SGLT-2抑制剂也可与这些药物联合使用。

王海莲表示，治疗糖尿病的注射针剂，除了胰岛素这一类还有胰升糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是注射使用。目前，我国已上市的 GLP-1受体激动剂包括艾塞那肽、利拉鲁肽、贝那鲁肽、利司那肽、艾塞那肽周制剂以及2019年我国首个自主创新的洛塞那肽周制剂。一天或一周注射一次，主要用于超重肥胖的2型糖尿病患者，有一定的减肥作用。最后王海莲提醒大家，换药后应监测血糖。如果血糖不达标，也不要盲目加大剂量，以免增加低血糖的风险。▲