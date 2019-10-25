糖尿病患者需要终身服药吗？

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病，已逐渐成为大众最为熟悉的慢病之一。众所周知，糖尿病的主要临床症状是“三多一少”，但事实上，我们所知道的仅仅是冰山一角，糖尿病是如何发生发展的？糖尿病人需要终身服药吗？任何疾病都要强调规范、系统的治疗，那么又该如何减少或延缓并发症的出现呢？

2019年10月28日（周一）15:00-16:00，中国人民解放军总医院内分泌科主任母义明教授将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家关于糖尿病的各种困惑，别错过哦！

专家简介

母义明，解放军总医院内分泌科主任、主任医师、解放军医学院教授，博士生导师，清华大学和南开大学医学院教授和博士生导师。担任中华医学会内分泌学分会主任委员；解放军医学会内分泌学分会主任委员；中国医师协会内分泌代谢科分会副会长。

擅长：糖尿病、垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、性腺疾病及代谢性骨病（如骨质疏松症）等的诊治。

出诊时间：周二上午、周四上午专家门诊；周一上午特需门诊。

糖尿病是一组由多病因引起的以慢性高血糖为特征的终身性代谢性疾病，已经逐渐成为威胁人类健康的主要慢性疾病，给人们带来了沉重的健康和经济负担。

中国已成为“糖尿病大国”

据中国2型糖尿病防治指南（2017年版）数据显示，我国成人2型糖尿病患病率（2013年）为10.4%，也就是说，每10个成年人当中就有1个人患糖尿病。

而血糖较高但还没达到临床诊断标准的情况我们把它称作糖尿病前期，或者叫糖调节受损，这部分的患病率大概在15%。中国已成为“糖尿病大国”。

专家强调尽早预防糖尿病并发症

据世界卫生组织统计，糖尿病并发症高达100多种，是目前已知并发症最多的一种疾病，且并发症一旦产生，药物治疗很难逆转，因此强调尽早预防糖尿病并发症。

糖尿病治疗还需“忌口”

部分糖尿病患者认为只要服药就可以不用控制饮食，这种做法是错误的，除了药物治疗之外，糖尿病患者应该规律控制自己的饮食，无论饮食种类、量还是时间，都应尽量保持稳定，避免出现大的血糖波动，从而影响药物调整。

糖尿病是如何发生发展的？糖尿病人需要终身服药吗？如何减少和延缓并发症的出现呢？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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