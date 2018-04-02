芦笋要买鲜嫩的，有助于抗癌

缘由：芦笋娇贵得很，价格也比一般蔬菜贵很多。每年的4~6月是芦笋上市的季节，这时候的芦笋最鲜嫩，而吃芦笋，关键也在于鲜嫩。

分析：芦笋其实不是笋，因其状如春笋而得名。芦笋称为“蔬菜之王”，西方人尤其喜欢吃，认为其有助于抗癌。

而事实上，我国现存最早的药书《神农本草经》里就有关于芦笋的记载，里面将芦笋称为“上品之上”，仅次于人参。芦笋的营养价值不用多说，高纤维、低脂肪、高钾，而且，其中含有一种重要的抗癌成分芦丁。这么好的蔬菜，而且现在一般菜市场都能买到，错过实在可惜。

最常见的是绿色的芦笋，其实，芦笋也有白色的，两者颜色的差别是因为种植方式造成的，绿色芦笋长在地面上，有阳光“滋养”，而白色芦笋则是埋在沙里长成的。芦笋吃的就是它的嫩茎，越鲜嫩，味道越鲜美，口感越好。

挑选芦笋是个技术活，建议挑选1厘米粗，12~22厘米长的，口感会比较好。买回来的芦笋首先要去掉它的根部，下半部分的皮也最好削掉，这样一收拾，细长的芦笋就只剩下一半了，虽有点可惜，但这部分才是最值得吃的。

提示：芦笋的食用部位是它的幼嫩茎，质地鲜嫩、容易清洗，芦笋削去根部的老皮，洗净后斜切成段，烹饪起来非常方便。可以和茭白一起炒，清新可口;芦笋和虾一起做菜也不错，清新又鲜美。