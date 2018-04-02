多吃点芒果 能改善你的新陈代谢！

新鲜多汁的芒果深受妹纸们的喜爱。有新研究表明，芒果具有改善新陈代谢和防止代谢疾病的抗炎效果。

芒果不仅含有丰富的维生素C，维生素A和纤维，还含有高浓度的多酚物质，它们具有抗炎特性。德克萨斯农机大学的研究人员最近的一项研究测试了这些多酚的潜在益处，在测试的42天中，每天给肥胖组和瘦人组各400克新鲜冷冻芒果果肉。研究发现，瘦人组的血压下降(肥胖组没有)，肥胖组的受试者血红蛋白A1c水平升高，而血红蛋白A1c能降低糖尿病风险。

德克萨斯A&M的另一项研究发现，42天连续摄入400 g芒果果肉的肥胖组志愿者们的肠道微生物群发生了积极变化，与瘦相关的细菌增加了，而与肥胖相关的细菌减少了。这可能导致吸收和新陈代谢的改善。

这所大学的第三项研究将测试受试者的新陈代谢改善归结于芒果中的没食子酸、没食子酰苷以及没食子酸鞣质。

国家芒果委员会研究主任Leonardo Ortega在一份声明中说：“这项新兴研究表明，芒果有可能降低代谢紊乱和慢性炎症的风险。

还有这些食品中里也还有多酚，如浆果、石榴、柑橘类水果，以及丁香、牛至、黑巧克力、茶、坚果、咖啡，甚至是红葡萄酒。不过它们是不是都没有芒果好吃呢。

（吴茜茜编译）