据说唐太宗很喜欢吃笋，每逢春笋上市，总要召集群臣一起大品笋宴，并以笋来象征国事昌盛，比喻大唐天下人才辈出，犹如“雨后春笋”一样蓬勃生发。

苏东坡也偏爱竹笋，他初到黄州时，发现绕山皆竹，马上吟出“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”之句，后来又在诗中写道：“无肉令人瘦，无竹令人俗。若要不瘦又不俗，每日笋烧肉。”

摘编自《千年传承“素食第一品”》

山西中医学院附属医院治未病中心副主任陈燕清点评：竹笋洁白如玉，肉质肥嫩，味道鲜美，富含膳食纤维、18种氨基酸，还含有多种对人体有益的微量元素，铁、铜、锌、锰等。

中医认为，竹笋味甘、性寒，能化痰理气，清热除烦，通利二便，所以有“宽肠菜”的美誉。李时珍认为：竹笋滑利大肠……俗谓之刮肠篦。膳食纤维可以在肠道中吸收水分，软化大便，预防便秘，有效预防结肠癌的发生，中医自古以来就“欲得长生，肠中常清，欲得不死，肠中无屎”的养生理念，所以“宽肠菜”竹笋适合有便秘习惯的人吃。

竹笋中的膳食纤维可以与胆酸结合，并随粪便排出体外，有利于降低体内的胆固醇，也就是有降血脂的作用，所以，竹笋也适合血脂高的人群。

竹笋中糖和脂肪含量非常少，膳食纤维在胃中可以吸收水分膨胀，体积和质量增大几十倍，给人带来饱腹感，不会过多进食，避免肥胖的发生，而且延长食物在胃中的停留时间，延缓葡萄糖被吸收的速度，避免餐后高血糖出现，对糖尿病患者有一定的辅助治疗作用。

春笋下市快，可以用晒干的竹笋泡水后做菜。现代人各种大鱼大肉屡见不鲜，吃点野菜还可以调节肠胃，怡养情怀。