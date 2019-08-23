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莴笋、竹笋、芦笋！常吃三笋能护肝

2019年08月23日10:20 来源：人民网-生命时报

莴笋、竹笋、芦笋，除了名字里都带有“笋”字，它们在食疗方面还有一个共同的功效——护肝。

莴笋。莴笋含丰富的维生素、钙、磷、铁、钾、镁、膳食纤维等成分。它味道清新，略带苦味，能刺激消化，增加胆汁分泌，有助于增进食欲。其中含有一种芳香烃羟化酯，对于肝癌有预防作用，也可缓解癌症患者放疗或化疗的副作用。此外，日本研究人员发现，莴笋中含有一种特殊成分能抑制肥大细胞释放组织胺等化学传导物质，可抵抗因过敏引发的鼻炎。莴笋叶同样可以食用，其维生素C含量是茎的4倍，胡萝卜素含量为茎的近6倍，蛋白质、糖、铁等含量也都高于茎。

莴笋适合拌、烧、炝、炒，也可做汤，常见的有莴笋炒肉片、 炝辣莴笋。莴笋怕咸，所以烹饪时要少放盐才好吃。焯莴笋时一定要注意，时间过长、温度过高会使其变得绵软，失去清脆的口感。

竹笋。中医认为，竹笋味甘、微苦、性寒，能化痰下气、清热除烦。《本草纲目拾遗》称其“利九窍，通血脉，化痰涎，消食胀”，尤其善于清热消痰；从营养学角度，竹笋富含B族维生素，这类营养素就像体内的“油库”，它能加速物质代谢，让它们转化成能量，不仅能给肝脏“加油”，还能修复肝功能、防止肝脂肪变性，进而起到预防脂肪肝的作用。

烹饪前，靠近笋尖部的地方宜顺切，下部宜横切，这样烹制时不但容易熟烂，而且更易入味。鲜竹笋存放时不要剥皮，以免失去清香味。

芦笋。芦笋富含B族维生素以及硒、铁、锰、锌等微量元素。尤其值得一提的是，其含硒量高于一般蔬菜。硒是一种强抗氧化剂，能够消灭人体内的自由基，帮助肝脏解毒。研究表明，芦笋及芦笋叶提取物中的氨基酸和矿物质可以减轻宿醉症状，保护肝脏细胞免受酒精毒素的侵害。

芦笋做法很多，凉拌芦笋、双蛋芦笋汤、烤芦笋、锅塌芦笋都是不错的选择。芦笋含有一定量的草酸，容易与钙结合形成草酸钙，所以吃前要用淡盐水煮5~10分钟，可去除大部分草酸和涩味，改善口感。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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