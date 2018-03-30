夏立维：抓出机遇，迎接中国数字化医疗浪潮

人民网北京3月29日电 （刘腾）近日，赛诺菲执行副总裁、普药与新兴市场全球总经理夏立维参加发展中国论坛时接受了人民网专访，他表示，中国强基层的医疗战略给跨国企业留下深刻印象，同时中国的数字化医疗、互联网医疗发展很快，互联网渗透率高，有可能相比发达国家实现跨越式发展，而赛诺菲希望抓住这一机遇，在中国设立创新中心培养有潜力的项目，赶上中国数字化医疗的浪潮。

赛诺菲执行副总裁、普药与新兴市场负责人夏立维

今年是中国改革开放40周年，而赛诺菲进入中国市场也已经36年了。夏立维回忆，他最早于1985年来到中国，当时不可能想到，如今中国的基本医疗保险已经覆盖了十几亿中国人。

目前，中国正在推进医疗服务下沉、分级诊疗的医疗体系，这种强基层的战略正在引导在中国的医药跨国公司把越来越多的精力投入到基层市场的服务中去。

从2011年开始，赛诺菲在跨国药企中率先成立了基层医疗事业部，启动了服务下沉到县级市场的计划，至今，其医药产品已经覆盖了1700多个县市。夏立维表示，在过去两年当中，除了县级院，赛诺菲也对像社区医院这些基层渠道给以越来越多的重视。

“在2016年，我们就启动了关于下沉到社区医疗卫生中心的重大项目，到目前为止已经覆盖了3800多家社区卫生中心，而且我们认为这方面工作的潜力是巨大的。”夏立维说。

而在慢性病药品方面，赛诺菲自从进入中国市场以来，一共向中国市场推出了40多种创新药品。夏立维表示，2018年，公司计划把一些新药带到中国市场。未来几年，公司还希望可以继续在中国市场推出16种左右的创新产品。

据介绍，赛诺菲数字创新中心将在今年很快揭幕。赛诺菲将选择在数字医疗方面有潜力的企业入驻，希望该中心能够孵化出在数字医疗、数字健康领域有个性化的解决方案。

“我们希望能够找到那些有创意的医疗创业方案，然后给他们提供帮助，加快他们成熟的步伐。” 夏立维介绍，赛诺菲目前准备邀请约15家初创企业来参加竞赛，然后从中选出4到5家进驻创新中心，享受赛诺菲提供的加速器服务。

他表示，希望通过这样的做法帮助赛诺菲改变企业文化，使其更具外向性，并具有更多内部创业及进一步创业的功能。

同时，赛诺菲还开展和外部合作伙伴的合作，一起推进创新中心项目，包括创投基金。“我们不仅会跟这些有前景的数字医疗方面的初创企业进行合作，我们还会进一步跟大型IT公司进行合作，像百度、阿里，还有腾讯等等，对于我们来说，要在中国有可持续的发展，进一步依赖创新的治疗方案和商业模式，以及借助中国数字医疗的浪潮都是非常重要的因素。”夏立维解释。