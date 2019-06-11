创新促进健康 互联网医疗的未来面临重大机遇

人民网青岛6月11日电 （高奕楠）博鳌亚洲论坛、山东省人民政府联合主办的博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会6月10日在山东省青岛市举办。本次论坛颇受关注的“创新促进健康，互联网医疗的未来”分论坛也随之拉开序幕。

图为活动现场

在健康中国的总体战略指导下，政府相关部门持续努力，坚定推进互联网+医疗的步伐。5G商用牌照刚刚正式发放，预期5G技术将在医疗领域得到广泛应用，推动全新的医疗体验，并为医疗领域带来一场革命。

据了解，在信息技术不断进步的同时，各实体医疗机构的医疗数据、医生资源、患者资源依然互相割裂，未能合理共享和流动。全国大部分实体医疗机构部署了远程医疗系统，但利用率不到20%。医疗数据还有待规范，格式不一致，数据使用权限不明确，医疗智能缺乏规模化数据基础。种种情况制约着互联网医疗的发展。

图为活动现场

分论坛汇聚了世界卫生组织、全球医生组织、国内医疗监管部门、全国排名靠前医院、医疗信息建设行业主要企业等单位的代表，就互联网医疗的现状、未来发展前景、存在问题、解决措施、5G重大影响等方面进行了充分探讨，并提出了较多政策建议。

论坛认为，我国有庞大的优质医疗资源，具备率先在国内以远程会诊方式构建医生协作网络，进而聚合全球医生资源，构建全球医生协作网络的基础。也具备率先在国内实现医疗数据的统一，做到数据互联互通，训练医疗人工智能，达到并赶超全球先进水平的重大机遇。

据悉，论坛期待国内及国际实体医疗机构共同行动，构建以远程医疗为主要合作方式、以数据和人工智能赋能的全球医生协作组织，共同建设健康丝绸之路，促进全球医疗能力提升。