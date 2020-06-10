赛诺菲携手凯辉创新基金，推动实现医疗科技创新升级

日前，赛诺菲宣布对全球性风险投资基金凯辉创新基金进行战略投资，为全球立志用创新科技推动社会可持续发展与变革的创业者提供支持。

据悉，通过本次合作，赛诺菲将强化与全球，特别是中国市场创新医疗生态系统的连结。中国已成为全球第二大医疗健康市场，也是赛诺菲集团的全球第二大市场，在技术发展和创新方面具有战略性意义。近十年，中国在医疗健康领域的创新能力日渐加强，不仅表现在生物技术的迭代与研发，也同时表现在数字化医疗及整个相关生态体系的优化和升级。

“作为赛诺菲的全球战略重点之一，中国的市场发展活力和在数字创新领域的飞速突破令人印象深刻，充分彰显了其成为全球数字经济先锋的巨大潜质。”赛诺菲执行副总裁、普药全球事业部负责人夏立维表示，“依托这一背景，我们与凯辉创新基金的战略合作，将促使我们加速布局医疗科技的创新成果，并最终将其转化为切实效益，助力中国医疗健康系统，惠及中国乃至全世界人民。此次合作是我们立志成为创新力量领导者的重要里程碑，也是我们致力于竭诚贡献中国经济强劲发展的又一力证。”

凭借在多个行业的投资布局与经验积累 ，凯辉创新基金创建了一个将初创企业与行业领导者有效连结在一起的独特平台，建立沟通与合作，优势互补，促进社会创新和变革发展。凯辉的全球化平台，以及赛诺菲在医疗健康领域的强劲实力与行业资源，将更好地助力创业者及初创企业，打破地域和行业的边界，优化创新，实现加速发展。

“我们满怀激情致力于改善病患的生命质量。赛诺菲十分高兴能与凯辉创新基金达成本次合作，利用其在遴选与投资企业方面的丰富经验，为赛诺菲连结中国医疗健康初创企业的创新生态打造有利条件，助力我们成为中国创新的重要推动力量。”赛诺菲普药全球事业部中国区总经理兼赛诺菲中国区总裁贺恩霆博士表示，“当我们深厚的医疗专业知识与凯辉平台及初创企业所代表的创新理念彼此交融时，我们坚信一定能够激发并提供更多的创新型解决方案，推进医疗健康行业变革，为中国乃至全球带来真正的益处。”

“凯辉时刻关注着第四次工业革命中那些极具前瞻性的创业者与企业，并依此建立了自身独特的优势。”凯辉基金创始人及董事长蔡明泼表示，“我们将与赛诺菲紧密合作，挖掘与抓住最新的医疗趋势，和极具发展前景的医疗健康初创企业建立合作关系。凯辉愿充分发挥自身跨境平台的优势与资源，支持赛诺菲推进包括中国在内的全球医疗健康生态改革创新。”