张海军代表：面对最具潜力的市场，国内医疗器械企业应有作为
人民网北京3月6日电（袁婷 尹莉娜）全国人大代表、山东百多安医疗器械有限公司董事长张海军接受人民网·人民健康专访时表示，重视国产医疗器械产品研发，对有效降低医疗费用、切实减轻民众的医疗负担有重要作用。
全国人大代表、山东百多安医疗器械有限公司董事长张海军
从事创新型医疗器械产品开发工作的张海军，长期关注我国医疗器械的创新发展和患者可及性问题。在他看来，要保障群众的大病治疗需求，降低医疗成本是一个重要方面，而医疗器械作为临床医学中必不可少的工具和医疗手段，其使用费用在医疗费用中占有相当的比重。
在接受人民网专访时张海军说，今年两会他将提交《关于优化医疗产业创新要素、促进新旧动能转化的建议》和《关于在新形势下加强进口医疗产品价格管理的建议》等建议。他建议，通过国产医疗器械的创新研发，在招标采购等方面获得与进口产品的平等地位，促进市场竞争，患者的医疗负担有望进一步减轻。
以治疗心血管疾病使用的心脏支架为例，国家心血管病中心去年发布的《中国心血管病报告2017》报告显示，据推算，我国心血管病现患人数2.9 亿，其中包括高血压2.7 亿、脑卒中1300万，冠心病1100万等，且心血管病的患病率处于持续上升阶段。
“这意味着，仅心脏支架一个医疗器械产品，国内市场一年可达几百亿规模。整体来看，医疗器械和药品的估值不可限量。”张海军分析指出，“中国作为全球最具潜力的医疗器械新兴市场，市场增速较快，空间潜力巨大，这对于国内医疗器械生产者来说，是机遇和挑战并存。”
2018年，国家卫生健康委和国家市场监管总局密集发布了《大型医用设备配置许可管理目录（2018年）》《创新医疗器械特别审查程序》等一系列文件。其中要求，继续深化供给侧结构性改革和“放管服”改革要求，推进审评审批制度改革，鼓励医疗器械创新，激励产业创新高质量发展。
“面对全球最具潜力的医疗器械市场，中国医疗器械企业应该适应国家产业政策变化，不断进行产品创新，并建立专业的售后服务团队，以满足人民群众的医疗健康需要和对美好生活的追求。”张海军说道。
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