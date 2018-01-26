小便不利是指尿量减少、排尿困难或完全闭塞不通。其病因复杂，脾虚失运、湿热蕴结、肺热气壅、热病伤津等，均可导致小便不利。临床发现，阴虚、暑热、大汗或失血后常出现该症状，这类病人也常伴有口燥咽干、烦渴欲饮，或呼吸急促、咳嗽等不适，属阴虚或热邪壅肺居多。在治疗上应以滋阴为主，不宜利尿。

在此推荐一个方子：取紫菀25克、麦冬15克、人参15克、五味子10粒，用水煎服。其中，紫菀属常用止咳化痰药，还有通利小便的作用。中医认为，肺主宣发，通调水道，肺气不利或肃降失职，会出现鼻塞、咳痰气喘、尿少、水肿等症状。紫菀辛散苦降，温润不燥，苦能降气达下；辛可益肺，能使气化下达于膀胱，起到利小便的作用。《千金要方》就有“治妇人卒不得小便，紫菀末，井华水服三指撮”的记载。人参、麦冬、五味子合用即成生脉散，是益气养阴、生津止渴的名方。人参益元气、补肺气、生津液；麦冬养阴清热、润肺生津；五味子敛肺止汗、生津止渴。诸药合用，能起到宣润肺气、滋阴利水的作用。

本方对于暑热、大汗或肺燥久咳而出现小便短赤或点滴而出者有较好的治疗效果。尤其对老年气阴两虚、产后汗出伤津兼小便不利者效果更佳，一般服1~2剂，即可见效。

需注意的是，本方不适宜因湿热、肾虚、肝郁引起的小便不利。另外，小便不利或发红，当兼有肺燥干咳、手足心热、汗出气短等，应慎用单纯利水的方子，否则伤阴损液加重，小便更难排出。（成都中医药大学中医药情报部副研究员 蒲昭和）