尿路结石忌盲目利尿通淋
北京中医药大学第三附属医院肾病科 徐书 刘兰英
尿路结石常以疼痛、尿血，并引起尿路梗阻和继发感染为特征，属于中医淋证的范畴，病机是肾虚、膀胱湿热。在临床实践中，笔者以补肾、理气、化瘀及排石为治疗原则，分三期辨证论治尿路结石，疗效较为明显。
疼痛期
症候：腰腹绞痛，辗转反复，少腹拘急或排尿突然中断，尿道窘迫疼痛，尿中时夹砂石，小便艰涩；舌质红，苔腻，脉沉弦。
辨证：气滞血瘀。
治法：理气止痛活血。
方药：四逆散加味。柴胡24克，厚朴30克，枳壳30克，川楝子15克，元胡15克，广木香9克，芍药60克，甘草15克。
根据现代检查可知，尿路结石的疼痛是由于结石嵌顿在肾、输尿管或膀胱的某一部分形成痉挛而引起疼痛。此时切忌妄用利尿通淋之品，原因在于越利尿，则结石对平滑肌的刺激越甚，平滑肌更加痉挛，从而使疼痛加剧。中医理论认为：“通则不痛，气血调和；痛则不通，气血瘀滞。”尿路结石之疼痛，归根结底是气血不通所致。根据“郁结者解之，瘀积者行之”的原则，采用理气活血止痛的治法，可使痉挛的平滑肌迅速、持续地舒张，这样能迅速达到止痛的效果，同时有利于结石排出。从临床观察来看，理气药用量宜大，服用理气药后不到1小时，疼痛即可缓解。
缓解期
症候：腰腹隐痛，面色少华，精神萎顿，小便色黄或手足心热；舌质红，苔黄腻，脉沉缓。
辨证：膀胱湿热壅结。
治法：利尿通淋排石。
方药：柴胡三金汤加味。柴胡20克，金钱草45克，海金砂15克，赤芍10克，芒硝6克（冲），两头尖8克，鸡内金10克，莱菔子10克，石苇15克，甘草梢6克。
若湿热偏重，可加知母10克、黄柏10克；若见小便带血，可加生地榆20克、苧麻根20克；若见手足心热，舌红少苔，脉细数，可加服六味地黄丸。
静止期
症候：腰酸不适，小便时黄，或如常人活动自如；舌质暗红，苔腻，脉弦细。
辨证：肾虚血瘀湿热。
治法：补肾活血，软坚散结。
方药：三棱莪术汤加味。三棱30克，莪术30克，炮甲片15克，皂刺15克，夏枯草15克，海藻30克，昆布30克。同时加服六味地黄丸，每日两丸，早晚分服。
静止期主要是由于结石与周围组织形成粘连，运用活血化瘀、软坚散结之品常可解除粘连。同时，加用补肾药的目的在于增强肾功能。
综上所述，疼痛期以理气止痛为法，可迅速止痛。缓解期与静止期治疗，可根据超声检查结果灵活掌握。若用利尿通淋排石之剂，超声提示未见结石缩小或下移，可改用补肾活血、软坚散结之法攻之；或先用补肾活血、软坚散结之法，而后再用利尿通淋排石之剂。只有这样，方可达到排石的效果。
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