要健康 先管小便和痔疮

中华医学会老年医学分会曾提出一系列健康标准，其中就包括 “前门松，后门紧”问题，老年朋友要引起重视。“前门松”，指的是小便正常、畅通无阻，说明泌尿和生殖系统良好；“后门紧”指的是肛门括约肌紧张度良好，肠道没有特殊疾病。

良性前列腺增生是老年男性的常见疾病之一，其发病率随年龄递增，但有增生病变时不一定有临床症状。老年男性前列腺增生导致排尿梗阻，会出现排尿困难甚至极其费力的情况，部分患者在严重状况下，排尿同时会费力解出大便或导致痔疮凸出，严重影响生活质量。

预防前列腺增生，应注意保持健康的生活习惯，做到少吸烟少饮酒，规律作息，同时保持适当运动，避免长时间久坐。饮食方面，患者应注意以清淡为主，较为肥胖，需要减重。如果通过生活方式调整仍然未能控制症状，还存在排尿等待、踌躇，需要费力排尿甚至排尿中断，夜尿频多、尿急甚至尿湿裤子的老年患者，应及时去泌尿外科门诊就诊，请医生评估判断前列腺增生的程度。大多数患者通过药物治疗能显著改善症状。

相较男性，老年女性更多的苦恼是盆底肌肉松弛，在咳嗽或步行过快时漏尿。“前门”过度松弛，往往反复尿湿裤子，严重影响生活质量，甚至不敢饮水，大便干燥，导致排便困难，需经常使用促排便药物。预防盆底功能障碍，重在锻炼和预防，通过控制体重以及适当锻炼，有意识地收缩肛门、尿道肌肉，锻炼盆底肌，不但能控制排尿，还能作为治疗尿失禁的手段之一。

要管好“后门”，预防痔疮，老人平时要多喝水，多吃点粗纤维食物；便后仔细清洁肛门；如果有轻微痔疮，可使用痔疮膏或痔疮栓等，局部止痛,一定程度上缓解不适。必要时，也可进行局部注射硬化剂、冷冻、激光及手术治疗。如果内痔出血多，且经常脱出或发炎严重、疼痛较剧烈，必须手术根治。