走进大自然，心脏康复快

一种被称作“生态疗法”的新型绿色治疗方案在美国方兴未艾。该疗法理念是，人类要想保持健康，就不能脱离大自然的怀抱，尽可能地融入自然有助于心血管病等疾病的治疗。

美国佛罗里达州心脏病专家弗莱彻表示，心脏病患者需要一定量的体育锻炼，到室外、特别是进入大自然进行运动，对康复帮助最大。对因心脏病引发胸部不适或患有心绞痛的病人来说，在大自然环境下锻炼具有辅助疗效，有的病人经过锻炼后，甚至可以停止服用价格昂贵且副作用严重的β受体阻滞剂。对于心室射血比例仅为正常人20%~30%的病患来说，根据医嘱在严格监护下同样也能适当开展户外锻炼。

研究人员认为，户外锻炼不仅有助于病后痊愈，也有利于心理健康，这一点对心脏病患者也尤为重要。心脏病和抑郁心理之间存在密切关联，二者相互影响，导致患者身心状况越来越差。事实上，每天在大自然环境中走路约20分钟，就能有效抗击抑郁状态。

在日本，养生学者推崇“森林浴”，认为在森林里放松、休闲、运动，深呼吸树木散发出的气息，能减少人体内造成紧张情绪的皮质醇含量。相对于城市环境而言，森林能增强人的副交感神经活性，降低交感神经活性。副交感神经抑制器官过度兴奋，使人获得宁静；交感神经负责让机体紧张起来，动员全身应付危急时刻。

专家提示，如果身体条件不允许到大自然中进行锻炼，可以敞开窗户，在尽可能通风的场所中开展室内锻炼。 （赵乾铮）