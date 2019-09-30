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重视心脏康复 改善心血管预后

世界心脏日：心脏康复科普公益活动启动

2019年09月30日11:19 来源：人民网-人民健康网
世界心脏日：心脏康复科普公益活动启动

9月27日，由中国心血管健康联盟、北京市海淀医院联合主办的“世界心脏日科普公益系列活动”在京举行。

此次的活动主题是“将心比心，人人都是自己的心脏英雄”，该活动旨在让社会公众走进医学科学，让患者亲身了解和感受心脏康复常识和急救方法，弘扬科学健身精神。普及心脏康复相关知识，让患者关注心脏康复的重要性。

据了解，运动康复可改善心血管预后已经得到研究证实，心肌梗死患者接受心脏综合康复科可减少冠状动脉危险因素，降低心源性猝死风险，使得接受心血管疾病康复治疗的患者总的心源性死亡率下降约25%，同时降低因心脏病再次入院的风险。

在主题科普环节中，北京市海淀医院心脏康复室主任医师楚新梅为主讲的多名教授分别就运动康复、合理膳食搭配为题进行了精彩的演讲，近百名患者慕名抵达现场学习并参与了专家义诊活动。

(责编：李栋、孙博洋)


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