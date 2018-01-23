扎针放血治静脉曲张吗？

广州日报讯 （全媒体记者何雪华 通讯员朱璐诗、韦文姜）当年红极一时的《还珠格格》中，有一幕相信大家都印象深刻，就是容嬷嬷拿绣花针不停扎紫薇，紫薇大哭大叫，观众看得多生气。当时容嬷嬷的扮演者连上街买菜都会被人骂，恶人形象可谓深入人心。

近日，广州海珠区一位58岁的陈阿姨却不怕针痛，自己在家里扎起自己来。这是怎么回事呢？

偏方1

扎针放血治静脉曲张

陈阿姨双腿患静脉曲张多年，看着腿上布满蚯蚓般突起的弯弯曲曲血管，难看又难受。

小区里有不少与陈阿姨年龄相仿的大妈，常扎堆聊天。有一次聊起静脉曲张，就有大妈“贡献”偏方，说用针扎破突起的血管，放出血来，就能治好静脉曲张了。陈阿姨想“试试无妨”，可没想到的是，第一次扎针放血，腿部蚯蚓般的血管是消下去了，第二天却又重新胀回来，反反复复扎了20多次都没治好，更别提治愈了。

更让陈阿姨想不到的是，血管突曲没治好，双腿还发烂、发炎了！无奈之下，她来到广东省第二人民医院介入科就诊。

“陈阿姨第一次来医院看病，我们就发现她腿上密密麻麻都是疤痕，而且已经形成硬块。”该院介入科主治医师韦文姜说，她这样的做法太危险，很容易引起感染、发炎，严重的会让静脉曲张过早溃烂。该院介入科主任肖承江马上为其进行了下肢静脉造影和曲张静脉硬化治疗，陈阿姨腿部的静脉曲张终于在术后痊愈了。

偏方2

中药泡脚治静脉曲张

韦文姜在临床中发现，除了 “扎针发血”法，不少静脉曲张患者还会选择“中药泡脚”的偏方来治疗，也是无效的，并不可信。

他指出，中药泡脚会让患者觉得腿部很放松舒服，但其实对静脉曲张不但没有治疗效果，而且还会加重病情。因为热水泡得越久，腿部血流回流慢，血管扩张后血液就会淤积在本来曲张的地方，慢慢导致曲张更严重。

更令人担心的是，严重静脉曲张患者他们的腿部已经出现皮炎瘙痒，热水只是麻木了他们腿部的知觉，等过一会儿瘙痒的感觉又会出来。“治疗静脉曲张，还得到医院接受正规的治疗。”韦文姜说。

专家解读

规范早治以免“老烂腿”

下肢静脉曲张，其实是慢性静脉疾病中的一种表现。慢性静脉疾病是因静脉的结构或功能异常而使静脉血回流不畅、静脉压力过高导致的一系列症状和体征为特征的综合征，以下肢沉重、疲劳和胀痛，水肿、静脉曲张、皮肤营养改变和静脉溃疡为主要临床表现。

肖承江介绍，在临床上，将静脉曲张的症状分为6级，不同发展阶段治疗效果大不相同：

第1级是肉眼能看到，无不舒服；

第2级时除了有明显曲张，还会稍有酸胀或沉重感；

第3级腿有水肿；

第4级时皮肤上毛细血管破裂，皮肤颜色变深；再继续发展就是溃疡、烂脚；

第5级时溃疡往往还能愈合；

第6级是顽固性老烂脚，溃疡较难愈合。

他特别提醒市民，静脉曲张患者要尽早治疗。

如果已经出现酸胀、肿痛、溃疡、发黑等症状更需及时就医，以免形成久治不愈的老烂腿，甚至发展到截肢。

特别提醒

术前评估病因很重要

来自湛江的黄丽（化名）5年前因左小腿出现蚯蚓状静脉凸起，在当地医院做彩超检查并诊断为“左下肢静脉曲张”。随后在当地医院进行了细针硬化治疗静脉曲张，治疗后静脉曲张减轻，但左小腿反复肿胀。“半年前，我的左边小腿的皮肤颜色开始变暗，皮肤也溃烂没有愈合，听到朋友在广州治好了，我就来了。”黄丽说。

入院后，肖承江为黄丽足部行左下肢静脉造影，全面评估左下肢静脉功能状况，包括了下肢曲张静脉、深静脉及髂静脉、下腔静脉。评估发现，黄丽左下肢静脉曲张的病因是左髂静脉闭塞使左下肢静脉高压。湛江当地医院没有经造影检查评估，仅行彩超检查是很难诊断的，所以之前的硬化治疗没有根治黄丽最主要的病因。

在明确黄丽静脉曲张的病因后，肖承江团队用微创的方法，将髂静脉开通对病因治疗，使静脉回流通畅后，再用细针治疗曲张静脉。黄丽术后第2天出院，1个月后左小腿皮肤溃烂处已愈合，半年后没有复发，困扰其多年的“烂腿”终于变“好腿”了。

肖承江特别提醒，静脉曲张并不仅仅是曲张而已，治疗前全面评估很重要。同样是静脉曲张，在造影下的可视化全面评估与精准治疗，效果要明显高于单纯超声评估就治疗的静脉曲张。

“下肢静脉造影，只需在足部打个小小的输液针，然后通过机器照相即可看到整个下肢的静脉。经过造影可视化全面评估后再根据病因治疗的患者，效果确切，无复发，无明显并发症。”肖承江说。