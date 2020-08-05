35岁女性美腿变烂腿！艾灸不能医治下肢静脉曲张

35岁的王女士（化名）是一名爱美的女性，平时喜欢出入各种美容院做各种各样的美容。两年前，她的右小腿开始出现 “蚯蚓状”肿物，长期站立行走后明显，卧床休息后减轻。

一开始，王女士并未给予太大的重视，而肿物逐渐明显影响美观，以至于夏天不敢穿短裙短裤。偶尔一次在美容院做美容时，王女士听工作人员介绍说可以做“艾灸”根治，遂在美容院花了一万多块钱做了“艾灸”治疗。但做完“艾灸”后，不仅蚯蚓状肿物没有消失，反而小腿皮肤出现了红肿、发黑、疼痛等症状，王女士万般无奈之下才来广州医科大学附属第二医院血管外科就诊。

血管外科主任林少芒教授接诊后发现，王女士原来得的是“下肢静脉曲张”，右小腿皮肤“艾灸”后出现烫伤合并感染、溃疡、结痂，遂将她收入院治疗。经过详细的检查，发现王女士右下肢大隐静脉存在严重的返流合并浅静脉曲张，皮肤软组织感染，经过正规的抗炎治疗后采取了微创静脉手术，王女士的右下肢静脉曲张才得到了彻底治愈，遗憾的是右小腿的皮肤因为感染、溃疡、结痂遗留永久性的瘢痕。

下肢静脉曲张中医艾灸不能医治！

下肢静脉曲张是指大腿内侧的浅表静脉由于血液回流障碍，发生了伸长、扩张和蜿蜒屈曲的情况。多见于持续性长期站立、重体力劳动、久坐少动等高危人群。“静脉曲张十分常见，但极易被患者忽视。该病一般30岁之后出现早期症状”。

林少芒主任介绍，虽然大多数患有下肢静脉疾病的人只是腿部静脉血管呈“蜘蛛网状”或“蚯蚓”状显露，但如果不加以干预和治疗，随着病情的进展可出现皮肤瘙痒、色素沉着、脱屑、脂质硬化甚至溃疡、以及出血及血栓性浅静脉炎。

“艾灸不能治愈静脉曲张，反而会使病情复杂化。”林少芒主任指出，艾灸通过艾叶烧灼产生的热蒸汽，对身体局部进行熏烤，这样只会使曲张的静脉更加扩张，不利于静脉曲张的治疗。

他提醒广大爱美人士，下肢静脉曲张是血管外科常见病、多发病，得了静脉曲张莫惊慌，一定要到正规的医院找专业的血管医生微创手术治疗，千万不要信任一些美容院所谓的美容疗法、偏方等。

静脉曲张如何预防？

对于预防静脉曲张，林少芒主任建议，日常应避免长期站立或者坐着不动，睡时可将双脚稍稍垫高，如有条件应每天进行适当的运动，如步行、慢跑、游泳、骑单车等，这些有助强化小腿肌肉和促进血液循环。

穿医用弹力袜也可达到预防及治疗静脉曲张的目的。弹力袜使腿部的皮肤表面产生一种保护力，促使曲张的静脉不再向外膨胀，同时对下肢静脉压产生压力梯度，促进静脉血的回流。不过，医用的弹力袜有长有短，压力有大有小，病人穿的和健康人穿的又不同，最好在医院经医生指导购买，并在医生指导下使用。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 李培艳 许咏怡）