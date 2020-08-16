静脉曲张手术时机最好在三级之前

下肢静脉曲张是一种常见的静脉疾病，生活中体力劳动过重、长时间站立、久坐未动等因素都会增加下肢静脉曲张的发生风险。广州中山大学附属第一医院血管外科主任医师、中华医学会外科分会血管外科学组名誉组长王深明教授指出，静脉曲张虽然不疼不痒，不像很多疾病那样对生命有很大威胁，但如果治疗不及时，往往错过了最佳治疗时机，可能会引起小腿溃疡、静脉血栓等严重后果。

王深明教授介绍说，临床上把静脉曲张分成六级，一级比一级严重。第一级是毛细血管的扩张，就是很多女士在大腿、小腿有一些红色的像蜘蛛网状的毛细血管扩张。到了第二级，小腿上会有像蚯蚓状的青筋暴露，稍微有一些突出，成网状或团状，数量也明显增多。第三级是除了静脉曲张以外还有水肿，走路时间长了肿胀、不舒服。到了第四级节会出现色素沉着、湿疹，很多患者会去皮肤科就诊，涂了外用药也不见效果，实际上那是大隐静脉曲张引起的改变，皮肤增厚，营养障碍。第五级皮肤会出现溃疡，但溃疡可以愈合。最严重的第六级，皮肤有不愈合的溃疡，多发生在内踝，最严重的情况就是发生溃疡、溃烂，皮肤发硬，整个脚变黑。

“对一些早期静脉曲张的患者，弹力袜有预防发展的作用，而通过皂甙类药物、柑橘黄酮类静脉活性药物进行治疗、及时控制病情发展。很多病人不做手术，医生往往会推荐弹力袜和静脉活性药物治疗。”王深明教授介绍道。

“外科手术可根治静脉曲张，最好的手术时机是在三级之前，就是静脉曲张比较明显，但还没有出现皮肤改变、湿疹、色素沉着、皮肤发硬等情况。到了第四级之后我们仍然可以做手术，但是手术效果就没有那么好了，皮肤已经发黑了，色素沉着，已经有硬化了，做完手术也很难恢复到以前正常的水平。”王深明教授说，静脉曲张手术后还有三件事非常重要。

第一，防止发生深静脉血栓，这是最重要的，因为术后有时候在隐股静脉处会出现一些损伤或压力的改变，很容易形成深静脉血栓，深静脉血栓一旦发生，就很容易发生肺栓塞，从而导致死亡。所以，病人术后当天就要起来活动、走路，使血液回流正常，同时服用一些抗凝药来预防深静脉血栓。

第二，要穿弹力袜，弹力袜是一种压力治疗的范畴，它可以有力加强小腿肌泵的作用，帮助收缩小腿肌肉，把血液往心脏方向去泵，这样可以防止大隐静脉手术后的复发。

第三，术后需要服用有静脉活性药物，如柑橘黄酮片、皂甙类药物，对术后的恢复会起到一定的促进作用，有很多病人吃三个月，效果还是不错的，可以消肿，对静脉血液回流还是有好处的。