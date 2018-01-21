第三届拜博口腔国际学术论坛在京开幕

1月20日，第三届拜博口腔国际学术论坛在京召开。中华口腔医学会名誉会长王兴教授，副会长刘洪臣教授，中国非公立医疗机构协会副秘书长兼会员组织部主任王珊，拜博口腔医疗集团创始人、董事长黎昌仁，总裁邓锋，执行总裁黎强等嘉宾出席论坛开幕式。

拜博口腔医疗集团创始人、董事长黎昌仁表示，近年来，拜博口腔医疗集团通过举办口腔医疗的国际论坛、参加国际和国内学术会议，与国内外学术机构及高等院校建立战略合作伙伴关系，开展互访交流等途径，使“学术拜博、技术拜博”的品牌优势在口腔医疗界不断巩固和提升。自2016年成功举办首届以来，拜博口腔国际学术论坛越来越得到口腔医界同仁们的认同和欢迎。我们也将以此为契机，广纳真知灼见、广聚学术资源、广交学术人才，为未来的口腔医学学术研究和国际合作寻求新思路，拓展新途径，与兄弟院校、同行专家学者、海内外朋友一道，共同为人类口腔健康事业贡献智慧和力量。

论坛现场

本届学术论坛汇集国内外20位口腔领域知名专家。北大口腔医院林野教授、韩劼教授、徐莉教授,以及来自拜博集团的黎强医生、沈刚教授、周磊教授、徐连来教授、熊靖宇医生、高振华医生以及香港大学周国辉教授、香港大学口腔医学院Nikos Mattheos教授；阿姆斯特丹口腔医学中心Ali Tahmaseb教授、意大利Egon Euwe医生、Francesco Mintrone医生、西班牙Jose M. Navarro医生、新加坡黄敬文医生、德国弗莱堡大学Kajta Nelson教授、韩国Kyoung-man Min医生等作为特邀演讲嘉宾，他们结合自身丰富的临床经验和专长，通过大量临床病例，带来各口腔种植领域最新的科研课题和临床技术应用。

实操课程现场

“运筹帷幄，决胜牙周种植”、“数字化种植方案设计/导板外科种植”、“骨劈开术的临床操作技巧及实操班”、“植骨操作高级班”、“从单牙到全口的植入模型演示与操作技巧”“最终修复体的操作规则循序渐进及Only-on-4/6最终修复体的选择”“TPP穿翼板种植实操”等7堂实用课程的设计，让学员通过实操课程进行理论知识的验证，将理论转化为临床实际操作，快速提升参会学员的技术水平。

中华口腔医学会名誉会长王兴教授接受媒体采访

拜博口腔医疗集团创始人、董事长黎昌仁接受媒体采访