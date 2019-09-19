想要塑造 “小V脸”您需要的是口腔颌面外科医生

“谁知道口腔颌面外科是干什么的？ ” “拔牙的！”口腔颌面外科医生通常会耐心解释： 拔牙、补牙不是我们的强项，手术才是我们的强项！眼外眦以下面部及口腔内外伤、骨折、肿瘤、唇腭裂、腮腺疾病、颞颌关节疾病、口腔癌都需要口腔颌面外科医生。它与正畸、整形外科不能截然分割。想要矫正牙齿、做明星脸，到底该去找谁？

2019年9月20日（周五）14:00，“人民好医生”客户端将邀请中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华教授进行视频和图文访谈，结合口腔正畸、医美热点，为大家科普求美路上的常见误区，并解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：

徐宝华，中日友好医院口腔医学中心主任，兼任北京大学口腔正畸学教授，北京协和医学院整形外科博士生导师，中国整形美容协会牙颌颜面医疗美容分会会长，中华口腔医学会全科口腔医学专委会主任委员。

擅长： 成人隐形正畸治疗，牙颌颜面医疗美容，东方人个性化滑动直丝弓矫治技术等口腔正畸临床新技术。

牙齿畸形是目前最常见的一种牙科口腔问题，很多爱美朋友对于牙齿矫正都存在着一定的疑问。

虽然牙齿矫正可以改善人们牙齿排列不齐的问题，但是如果医生的操作不规范，或者患者没有做好牙齿矫正后的护理，就会产生牙齿矫正的危害.

牙齿矫正的危害主要有：

1、牙齿变松动：此种情况也是比较典型的牙齿矫正的危害，因为在正常情况下，每个牙都有一定的生理动度以便能缓冲咀嚼压力，防止牙齿受创伤。在做矫正治疗时，牙齿松动度增加，这是正常反应。牙齿要移动，需要牙槽骨和牙周膜的重建，因为牙齿是靠牙周膜固定在牙槽骨里，这样牙齿就会变松动。但牙齿矫正到正常位置停止移动后，牙齿能够能通过自身的修复能力便牙周膜重新附着而变稳固，不会发生永久性损伤。

2、对牙根的影响：这是比较常见的牙齿矫正的危害，这是因为在进行牙齿矫正时，牙根表面也发生着吸收、增生这种重建活动。治疗后，牙根凭着自身修复能力而恢复正常，但如果治疗加力过大，会增加牙根吸收的危险性。

3、对牙槽骨高度的影响：它是一种潜在的牙齿矫正的危害。做过正畸治疗的人，牙槽骨高度都会有少量的降低，这是由于戴矫治器使口腔卫生不易保持，增加患牙龈炎的机会，对牙槽骨有一定的影响，在牙齿矫正治疗完成后，牙槽骨不会再继续发生吸收，如果口腔卫生保持好，牙槽骨会逐渐恢复正常。

4、对牙髓的影响：在牙齿矫正治疗初期，牙髓内产生轻度的、暂时性的炎症反应，表现为患者在加力的头几天内有疼痛或不适感。这种不适感在一定范围内是属于正常的，如果非常疼痛，难以忍受，则需要到医院进行查看。

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