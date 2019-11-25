口腔云健康启动式在上海举行
11月24日，云南白药牙膏系列出新——“口腔修复小蓝管”上市，同时，口腔云健康系列知识科普活动启动。
上海交通大学医学院附属医院第九人民医院口腔预防科副主任医师叶玮在活动现场分享了关于口腔健康的知识科普，他说，中国人的饮食偏好麻辣、热烫、甜食、冰食和硬食，这样的饮食习惯可能是口腔健康的隐患，从而导致口腔溃疡、口燥不适、牙龈出血等症状频发，成年人的牙周健康状况不容乐观。
启动式上，云南白药牙膏发起“小蓝管 8020口腔保护行动”，帮助治愈修复牙龈、牙周、口腔粘膜损伤等问题，让更多人在80岁拥有20颗健康的牙齿。
在线上，云南白药牙膏推出知识型IP“口腔云健康”，全力建构国人口腔健康知识科普站。在线下，云南白药牙膏启动有趣有料有内涵的“口腔健身坊”活动，沉浸式体验将口腔健康知识真正深度触达受众。
在启动式上，云南白药牙膏品牌治愈大使魏大勋亮相，以快问快答的形式，分享了自己的口腔护理故事和心得，并呼吁大家平时要多关注口腔健康。活动现场，魏大勋与粉丝展开了“美食大挑战”、“挤牙膏大作战”等互动活动。
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