癌症是可以预防的——口腔癌防控

2020年4月15日-21日为第26届全国肿瘤防治宣传周，今年的主题是“癌症防治 共同行动”。为做好此次宣传周活动，由中国疾病预防控制中心、人民网支持，中国疾控中心慢病中心与人民网·人民健康联合主办，多家媒体共同参与，开展系列活动，向大众普及“癌症是可以预防的”这一科学理念。

世界卫生组织指出：有1/3的癌症可以预防，1/3癌症可以早期发现，1/3癌症可以通过现有手段治疗延长生存。一般来讲，癌症并非突然发生，而是会经历一个较长的发展阶段，只要做到预防为主，避免那些可防可控的致癌危险因素、阻断发病过程，就有可能抑制或延缓癌症的发生。

口腔癌是发生在口腔的恶性肿瘤的总称，也是头颈部较常见的恶性肿瘤之一，包括牙龈癌、舌癌、口咽癌、上颌窦癌以及发生于颜面部皮肤黏膜的癌症等。众所周知，槟榔已被列为一级致癌物，长期嚼槟榔容易导致口腔癌。那么其发生的机制是什么？长期不愈的口腔溃疡是否和口腔癌有关系？有哪些预防措施可以让我们远离口腔癌？

2020年4月20号（周一）上午10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京大学口腔医学院主任医师刘宏伟教授、中国疾控中心慢病中心主任医师王春晓进行视频访谈，与大家在线分享。

专家简介

刘宏伟，北京大学口腔医学院口腔黏膜科主任医师、教授、博士研究生导师。长期从事口腔黏膜病专业医教研管工作。兼任中华口腔医学会副秘书长、中华口腔医学会第六届口腔黏膜病专委会主任委员、国际牙科研究会会员、国际牙医师学院院士，中国科协口腔黏膜溃疡病学首席科学传播专家、中华医学会激光医学分会第八届、第九届委员会光动力诊治与肿瘤学组成员、中国心理卫生协会心身医学专委会委员、中华中医药委员会心身医学分会委员、中国医师协会毕业后医学教育口腔专业委员会委员兼总干事、北京口腔医学会口腔黏膜病专委会副主委、北京激光医学会第九届委员会常委、北京市继续教育委员会学科组专家，国家自然基金评审专家、Chinese Journal of Dental Research 执行主编、中国口腔医学继续教育杂志副主编。

擅长：1.口腔黏膜癌前病变诊治；2. 口腔黏膜疑难病诊治；3.与全身相关的口腔黏膜病诊治。研究方向：1. 口腔黏膜癌前病变；2. 全身病与口腔黏膜病的关系。3.干细胞与口腔黏膜病；

王春晓，中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心，口腔健康室主任，主任医师。兼任中华口腔医学会口腔预防专业委员会委员、常委，中华预防医学会口腔保健专委会委员，北京口腔医学会口腔预防专委会委员、常委、副主任委员，北京预防医学会口腔保健专委会委员、常委、副主任委员。发表中英文论文30余篇，主编、副主编和参编（译）著作8 部，多次参加国际、国内学术交流活动；荣获全民健康生活方式行动全国先进个人、第四次全国口腔健康流行病学调查“最佳执行者”荣誉称号等奖项。

擅长：常见口腔疾病流行病学；常见口腔疾病的预防与干预；口腔预防政策研究与效果评估。