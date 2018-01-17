受访专家：首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心副主任医师 乔 岩

老年人高血压比较特殊，近日我国发表的《老年高血压的诊断与治疗中国专家共识（2017版）》指出，老年高血压有压差大、波动大等几大特点。首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心副主任医师乔岩告诉《生命时报》记者，治疗老年人高血压，需要特殊护理，对症下药。他对共识要点进行了如下解读：

1. 老年人收缩压高，压差大。年龄大于60岁，血压值持续或非同日3次以上超过140/90毫米汞柱，可诊断为老年高血压。若收缩压≥140，舒张压<90，叫做单纯收缩期高血压，很多老人就属于这一种。老年人常患有动脉粥样硬化，血管弹性差，往往表现为收缩压升高为主，而舒张压正常或偏低，这样就增大了压差。

2. 血压波动大。老年人自主神经调节功能较差，导致血压波动性大，而且容易发生体位性低血压（身体姿势改变引起的低血压）、餐后低血压等。

3. 降压不是越低越好。高血压老人常患有严重的心脑血管疾病，如冠心病、脑梗或颈动脉狭窄。如果血压降得太低，影响供血，反而会加重病情，增加心脑血管意外风险。

4. 测血压要测多次，取平均值。注意：测前静坐5分钟，一般测坐位血压，将血压袖带与心脏保持同一水平；家庭自测血压往往比诊室血压测量更准确一些；首次就诊应测量双侧上臂血压，还需测量卧、立位血压，观察有无体位性低血压等。

有些老人血压波动大，今天150，明天120，这种情况下建议每天早晚6点到9点各测一次，每次测两三遍，取平均值。最好连续测量7天，去掉第一天的血压值，计算后6天血压平均值，视作这一段时间的平均血压水平。血压控制平稳者，可每周选一天测量。

5. 降压目标因人而异。65岁以上老年人，血压低于150/90即可，若身体能耐受可降低至140/90以下。伴有糖尿病、肾病蛋白尿、冠心病的老人，可以将血压降至130/80以下，脑卒中后的高血压患者一般血压目标为<140/90。

6. 用药从小剂量开始，优选长效降压药、联合用药。老人高血压用药目前有5类，即利尿剂、β受体阻滞剂、钙通道拮抗剂(CCB)，血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)和血管紧张素受体阻滞剂(ARB)。老人血管弹性差、自身调节能力差，从小剂量开始逐渐加量，或选择多种药联合使用，能减少副作用，增加药效。可优选两种或以上药物联合。

7. 多有并发症。老年人往往合并冠心病、脑卒中、糖尿病或心力衰竭等其他疾病，应根据不同的合并症优选合适的降压药物。利尿剂适合老年人单纯收缩期高血压，尤其是合并心衰者。若合并冠心病，可选β受体阻滞剂、ACEI或ARB、CCB，或两种药联合使用，降压的同时对这些疾病也有治疗作用。ACEI或ARB适合糖尿病及合并微量蛋白尿的患者。合并脑卒中优选ACEI或ARB、CCB及其联合用药。

最后注意，即使没症状也需服药。有些高血压老人虽然没有任何症状，但发生中风、冠心病的风险也很高，遵医嘱用药可减小疾病风险。（赵明月）