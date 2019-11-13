高龄老人降压不要求140

对于高血压患者来说，降压是永久的话题。是把收缩压降到140毫米汞柱就可以，还是降到120毫米汞柱以下更好？这个问题的答案一直存有争议。有人担忧，强化降压虽然能更好地保护心血管，却可能损害大脑健康，增加患痴呆的风险。近日，美国国立卫生研究院开展的一项研究探究了强化降压和标准降压对大脑的保护作用。

强化降低收缩压治疗是以把收缩压降到＜120毫米汞柱为目标，标准降低收缩压治疗是以把收缩压降到＜140 毫米汞柱为目标。新研究显示，在50岁以上高血压患者中，与标准降压相比，强化降压与脑白质病变体积增加较小和总脑容量降低较多显著相关。也就是说，相比把血压降到140毫米汞柱以下，降到120毫米汞柱能更好地保护大脑健康和认知。

不过，老年人作为合并多种疾病的特殊群体，其血压目标值仍需要基于患者整体的风险来制定，而非“越低越好”。老年人患高血压一般具有几个特点：高压高，低压正常；脉压（收缩压和舒张压之间的差值）增大；血压波动大，易发生体位性低血压，常合并餐后低血压；并发症多；继发性高血压易漏诊；盐敏感性更强。基于这些特点，医生在面对老年高血压患者时，一般不会都按照120毫米汞柱要求每位老人。

医生会结合高血压指南，给老人降压提出以下建议。65~79岁者，应将血压控制在150/90毫米汞柱以下，如果老人没有不舒服，还需要继续降到140/90毫米汞柱以下。如果能耐受，可以降到120毫米汞柱左右。80岁以上老人，应将血压保持在150/90毫米汞柱以下，尤其是收缩压要控制在140~150毫米汞柱之间，不建议强化降压。高龄老年人常合并脑供血不足，血压可以适当放宽，不能强行按照140/90毫米汞柱来降压。

由于老年高血压患者多合并其他慢性疾病，药物选择应从小剂量开始，逐渐加量，若降压太快，会导致脑梗塞。此外，非选择性β受体阻滞剂有使气管收缩的可能性，合并慢性阻塞性肺疾病及II度以上心脏传导阻滞者，应避免使用β受体阻滞剂；合并痛风、明显低钠或低钾血症者慎用利尿剂。而且，利尿剂可能引起代谢紊乱、血尿酸增高、低钾低钠、低血容量而升高血糖，因此糖尿病患者不建议首选利尿剂；合并前列腺肥大导致排尿困难但无体位性低血压者，可酌情选用α受体阻滞剂；使用非激素类抗炎药可能引起钠潴留而加重高血压，患者可选择小剂量利尿剂联合应用。▲