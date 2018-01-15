反复感冒是免疫力差？未必

医学指导：

南方医科大学中西医结合医院中医儿科主任徐正莉教授

暨南大学第一附属医院中医科主任孙升云教授

近期，西药免疫力调节剂匹多莫德引起的争议让提高免疫力的话题也引起了一波关注。到底什么是免疫力？老人孩子和体弱者感冒反复发作，是免疫力下降吗？健康人体如何自行调节抗病能力？服用药物来提高免疫力有必要吗？平常有什么方法不用服药而可强身抗病？记者走访中医专家，为街坊一一释疑。

强身抗病 三大原则

充分休息 劳逸结合 均衡饮食

“免疫力”一说不是舶来品

孩子多发几次感冒，很多家长就会泛泛地认为是“免疫力下降”。专家介绍，现代医学认为，免疫力是指机体抵抗外来各种因素侵袭，维护内环境稳定性的能力。比如让人体识别和消灭外来入侵的病毒、细菌等异物，处理衰老、损伤、死亡的自身细胞以及识别和处理体内突变细胞和病毒感染细胞。

“免疫”一词，最早见于中国明代医书《免疫类方》，指的是“免除疫疠”，也就是防治传染病。明代时中医发明用稀痘方预防天花，开创了世界免疫学的先河。可以说，我国传统中医是研究免疫力的“鼻祖”。关于抗病能力早在《黄帝内经》一书中就记载“正气存内，邪不可干，邪之所凑，其气必虚”，说明人体身体健康关键在于“正气”，也即自身的抵抗能力。

免疫力越强越好？错！

反复感冒≠免疫力下降

南方医科大学中西医结合医院中医儿科主任徐正莉教授介绍说，人体的免疫力，既有生而带来的“先天性免疫”，也有出生活在生活过程中自然获得的“获得性免疫”。值得注意的是，免疫力低下时，各种原因使免疫系统不能正常发挥保护作用，人们易于被感染性或患癌症等疾病；免疫力超常也引发过敏反应、自身免疫疾病等。

儿童免疫力不健全，免疫力低容易出现反复呼吸道感染、腹泻等疾病，免疫过度则会出现过敏性鼻炎、过敏性湿疹、过敏性哮喘等症状。所以说，儿童反复出现的各类广泛的感冒症状不一定都是免疫力下降，只能说是免疫功能紊乱。

免疫力调节有“双向”

健康人无须服药增强

暨南大学第一附属医院中医科主任孙升云教授介绍，医学上的免疫调节剂按作用可分为免疫增强剂如卡介苗，免疫抑制剂如强的松，双向免疫调节剂如胸腺五肽三种；如果按照来源，则可以分为人和动物免疫系统产物，如干扰素、白介素等；化学合成剂，如异丙肌苷、维生素D等；生物制剂如卡介苗、香菇多糖等；中药或植物来源，如人参、灵芝、枸杞子等。

人体免疫系统达到平衡就是健康的，并不需要服用药物来盲目提高免疫力的，否则反而容易打乱平衡，造成紊乱，从而患病。需要使用免疫调节剂的患病人群，主要是肿瘤、器官移植、类风湿性关节炎等患者。

老人孩子如何调节免疫力？

徐正莉介绍，现代科学研究发现人的衰老和免疫功能降低程度呈正相关，因此老年人群根据情况可适度选用免疫调节剂控制衰老如（异丙肌苷）。孩子提高抗病能力主要从调节肺脾肾功能不足来进行，小儿的生理特点是脏腑娇嫩，形气未充，生机蓬勃、发育迅速，所以小儿功能不足是相对的，随着年龄增加日益完善，治疗从激发孩子自身抗病能力入手，补调结合，随拨随应，收效明显。大病初愈的人一般是绝对虚损，补益为主，但还需遵循“有是病用是药”。

孙升云进一步提出，老年人要保护免疫力，务必戒烟限酒。长期有烟瘾的人很难戒断，觉得戒烟会让精神上反应变慢，确实也有研究认为尼古丁的刺激作用可以延缓阿尔茨海默病的发病，但与直接影响生命的肺癌重症发生比率相比，是无可比拟的。

老年人退休后如果找不到新的关注点，心理落差大，确实容易加速机体衰老，最好要培养积极健康的兴趣爱好，丰富精神生活，从而达到强身抗病的目的。

几招提高小儿抗病力

1.合理喂养。避免营养成分搭配不合理，“欲得小儿安，常带三分饥与寒”。

2.注意居住环境，避免被动吸入烟雾、环境污染。

3.平日注意口腔清洁：让宝宝每日早晚刷牙，餐后漱口，预防咽部感染。

4.合理用药。不要自行滥用抗生素，应在确定为细菌感染，并在医生指导下适当地选用敏感抗生素进行治疗。

5.加强运动。避免圈养，保证户外晒太阳和活动的时间；保证充足睡眠。

6.音乐干预。音乐与五行在黄帝内经书中就有记载。可以把中医五行音乐及莫扎特小夜曲等作为背景音乐每次播放25分钟，每日2~3次。

7.推拿按摩，补肺强卫。每天上午一次，6次为一个疗程，休息3天后继续，常用手法如黄蜂入洞、拿风池穴、捏脊等。

8.艾灸疗法。可在中医儿科指导下进行。

9.心理支持。免疫紊乱是多因素作用的结果，与心理因素也有一定相关性。很多老人家认为小孩吃饱穿暖即可，没有情绪方面问题，其实不然。无论是现代育儿理念还是传统中医，都会注重情志疏导对身体健康调理的作用。

三款食疗方

调养不同体质

1.肺气虚：咳久无力，汗多乏力，遇寒喷嚏，面白。

材料：黄芪15克（或五爪龙15克）、白术10克、甘草5克，瘦猪肉30～60克。

制作方法：瘦猪肉切成小碎粒，略用油爆。另用黄芪、白术、甘草煎汁约150毫升，加到肉中煮汤，待肉熟加盐少许，盛起即可作菜肴吃，常吃效果佳。

服用方法：每日l剂，分3~4次服完。

2.肺肾两虚：反复感冒，咳喘，面白少华，短气自汗，心烦不寐。

材料：黄精6克、红枣20克。

制作方法：全部材料煮汤1碗。

服用方法：喝汤和吃枣，每日1碗，连续食用一段时间。

3.气阴两虚：盗汗伴自汗，形瘦，口渴等。

材料：百合干20克、花生仁30克、糯米60~80克。

制作方法：百合干泡软，花生仁连皮煮熟，然后加水共同煮粥。宜以搪瓷锅或砂锅煮，忌用铁锅。

服用方法：每日吃1～2小碗，咸甜任意，连续食用一段时间效果更佳。（记者周洁莹 通讯员吴佳仪、张灿城）