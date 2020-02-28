什么药可以提高免疫力？专家：无明确药物 不要盲目吃保健品

人民网北京2月28日电（王国菁）有什么药物可以提高免疫力，预防感染？28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，现在没有特别明确的药物能够真正使免疫力上调，还是要通过均衡饮食、适当运动、良好心态来提高整体免疫水平。

王贵强建议，公众不要盲目吃各种保健品或各种药物，因为可能有药物性损伤的风险。对于各种病原微生物的感染，如果肌体的免疫状态很好是可以有效地抵御病毒感染。

王贵强介绍，人体免疫对病原微生物感染的控制分为屏障阻隔、先天性免疫及获得性免疫。屏障阻隔，比如破损的皮肤黏膜就给病原微生物侵入肌体有机可乘的空间，所以皮肤黏膜损伤以后病原体可能侵入肌体，造成感染。

天然免疫，是指病原微生物进入到人体后，比如上呼吸道、肠道，天然免疫是像哨兵一样，不是肌体固有的物质，都有一个清除的机制，启动一线防御系统，通过单核巨噬系统等来发挥作用，可能出现临床发热等症状。

获得性免疫，如果一线防御系统没有阻挡住，病原体进入体内进入细胞内再释放出来，这时候天然免疫就很有限，就靠特异性免疫或获得性免疫，清除这些病原微生物的感染，这个过程中会导致疾病的发生和发展，所以保持良好的免疫状态，抵御病毒微生物感染是非常重要的。