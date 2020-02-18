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专家：马路、广场等外环境反复喷洒消毒剂存在环境污染风险

2020年02月18日17:30 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月18日电（王国菁）消毒剂的频繁使用是否对身体或周边的环境产生不良影响？在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，针对这一问题中国疾控中心研究员张流波表示，消毒是疫情防控的重要环节，对于阻断间接传播是非常重要的。但消毒一定要适度，应保证不对身体带来危害，不对环境带来长期的污染风险。

如何做好消毒？张流波给出了四项提示：

一是对物品的消毒，尽量使用物理方法消毒。56摄氏度30分钟的热水能杀灭病毒。餐饮器具应选用物理加温消毒方式，建议开水煮10分钟。另外，餐饮器具消毒不应只针对新冠病毒，还要考虑其他抵抗力较强的微生物。

二是用化学消毒剂进行空气消毒时，应保证室内无人，没有必要进行室外空气消毒。

三是马路、广场、草坪等外环境不应反复喷洒消毒剂，避免用飞机广泛喷洒消毒剂。如有明确的局部环境受到传染源污染，应用消毒剂一次性做够终末消毒。大面积反复的喷洒存在环境污染风险。

四是人体大量喷洒消毒剂，包括强迫通过消毒通道，可能使消毒剂经呼吸吸入和皮肤吸收进入人体，存在可能损害身体健康的风险。加强手卫生，手消毒用的专用手消毒剂，多次使用不影响健康。

(责编：刘卿、李栋)


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