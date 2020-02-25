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吃啥增强免疫力？推荐虫草花太子参煲鸡 

2020年02月25日08:36 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：益气健脾、增强免疫力。

推荐理由：一般人群及儿童都可以使用

材料：虫草花50g、干冬菇5朵、太子参20g、白术15g、淮山10g、陈皮1角、光鸡半只、杞子和姜适量（4人量）。

烹调方法：

虫草花、干冬菇洗去沙尘，温水浸泡发开。太子参、白术、淮山、杞子、陈皮冲洗。鸡去皮斩件，飞水。所有材料放入汤煲内，加水2升，武火煮沸后改文火，煲约1小时，食盐调味即可。

汤品点评：

强壮体魄是对抗疾病的后盾，这里介绍一款提高免疫力的汤水。菌类所含的多糖，具有调节免疫力和抗疲劳等功效，如汤中用到的虫草花的虫草多糖、冬菇所含的香菇多糖。汤里还添加了益气健脾生津的太子参、白术、山药，调节后天之本脾胃之功能。肉类选择性温的鸡肉。本汤平性稍温，一般人群及儿童都可以食用，高尿酸血症及痛风者慎用。

宅居家中日久，大家也要注意生活规律，合理安排作息，合理饮食，适当运动，增强体质，切勿盲目减肥。每天食物品种尽可能丰富（有条件能在20种以上），保证充足的瘦肉、鱼、蛋、奶、豆制品及蔬果的摄入。在不能保证的情况下，可酌情补充一些复合维生素及矿物质补充剂。

(责编：许晓华、李轶群)


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