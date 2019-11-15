为什么说玉屏风散可增强免疫力？

玉屏风散的方子是来自于《医方类聚》，方中共有3味药，分别是黄芪、白术、防风，其中黄芪和白术均为60克，防风为30克，用以上3味药煮水热服，治疗表虚导致的自汗效果良好。

方中黄芪甘温，内可补脾肺之气，外可固表止汗，为君药；白术健脾益气，助黄芪加强益气固表之功，为臣药；佐以防风走表而散风邪，合黄芪、白术以益气祛邪。且黄芪得防风，固表而不致留邪，防风得黄芪，祛邪而不伤正，有补中寓疏，散中寓补之意。

《古今名医方论》：“防风遍行周身，称治风之仙药，上清头面七窍，内除骨节疼痹、四肢挛急，为风药中之润剂，治风独取此味，任重功专矣。然卫气者，所以温分肉而充皮肤，肥腠理而司开阖。惟黄芪能补三焦而实卫，为玄府御风之关键，且无汗能发，有汗能止，功同桂枝，故又能治头目风热、大风癞疾、肠风下血、妇人子脏风，是补剂中之风药也。所以防风得黄芪，其功愈大耳。白术健脾胃，温分肉，培土即以宁风也。夫以防风之善驱风，得黄芪以固表，则外有所卫，得白术以固里，则内有所据，风邪去而不复来，当倚如屏，珍如玉也。”

玉屏风散具有益气固表、祛风敛汗的功效。主治表虚自汗。汗出恶风，面色苍白，舌淡苔薄白，脉浮缓。治虚人腠理不固，易感风邪。用于表虚导致自汗和经常容易感冒之人，比如体质虚弱、免疫力低下、易出虚汗、易感冒的人。在中医学里，“表”是肌表的意思，人的肌表，包括皮肤、毛发、肌肉。人的肌表由卫气主管，起着防御病邪、保卫人体的作用，相当于人体的免疫力。表虚之人，卫气必定虚弱，不能固护肌表，免疫力低下则不能抵挡风邪的侵袭而容易感冒；表虚之人，卫气不能固守津液，津液外溢，表现为出汗多，同时还怕冷、怕风等。肺主气，卫气由肺主管。肺气来源于脾，脾气足则肺气充，肌表则坚固。因此，玉屏风散用甘温的黄芪，大补肺脾之气，使卫气充实、肌表坚固，汗液不易流失；用白术健脾益气，使肺气得到充养，进而加强止汗，可以在肌表起到防御风邪、驱散风邪的作用。

玉屏风散也可用于治疗过敏性鼻炎。中医认为，肺主气，开窍于鼻，肺气通于鼻。如果肺气虚弱，卫气不固，外邪容易由鼻侵犯人体，可以导致鼻塞、流涕、喷嚏、嗅觉不灵等过敏性鼻炎的症状。玉屏风散能够充养肺气，提高卫气防御能力，提高患者抗过敏能力，起到治疗过敏性鼻炎、预防复发的作用。玉屏风散具有调节人体免疫力功效，有中成药中的“丙种球蛋白”美称，现代临床在内、外、妇、儿、皮肤等各科疾病中得到广泛的应用。

（作者系北京市朝阳中医医院副主任医师）