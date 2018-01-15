气温回升，防流感不可放松！社区医生教你居家防感冒

2018年的第一场流感，来得比往年都更猛一些。日前国家卫计委的例行新闻发布会透露，今年的这场流感流行程度要高于常年，而且预计流感活动高峰还将持续一段时间。在这场来势汹汹的流感中，如何才能保护好自己和家人免受疾病困扰？宝宝患病，家长该怎么做，才能让宝宝没那么难受、好得快一些？

1月11日上午，广州日报“健康有约”推出了特别策划——“全家老小360°防流感”直播。我们的团队走进医院、社区卫生服务中心和居民的家中，从流感的家居预防、护理、中医小儿推拿、医院就诊攻略等角度，为粉丝们提供全方位的防病抗病攻略。

气温变化无常 最易染病

日前中国疾病预防控制中心有关专家指出，今年冬季我国整体的流感流行水平明显高于往年，是近几年来流感流行最为严重的一次。专家分析认为，今冬流感高发是由综合因素叠加导致的，主要包括：冬季是流感高发季节，今冬气候异常，今年流行的优势毒株已多年未成为优势毒株，导致人群缺乏免疫屏障，易感人群增多。

不过，流感病毒监测结果显示，今年流行的流感病毒未发现影响流感病毒传播力、疾病严重性和耐药性的变异。

每一场流感高峰中，抵抗力弱的儿童群体都首当其冲。昨日，在广州市妇儿医疗中心和广东省中医院，记者看到，儿科门诊和急诊依然患者众多。广州市妇女儿童医疗中心门诊普儿科主任何丽雅主任医师介绍，这一周广州气温骤冷，不利于流感病毒传播，门诊量相比上一周有所回落。最近两天气温回升，家长不能掉以轻心，因为每年气温变化无常的时候，正是孩子容易感染疾病的时候。

起病3天内就近到社区就诊

“这一波流感以B型流感为主，来得比较急。”何丽雅介绍，本轮流感患儿除了典型的发热、呼吸道症状之外，有的患儿还会伴有呕吐、腹泻等消化道症状，以及疲乏、酸痛等全身症状。

相比之下，普通感冒起病比较缓慢，往往有比较明显的诱因，比如受凉。普通感冒有一定的自限性，而流感则是传染性比较强，且引起并发症的几率更高，假如孩子有上述流感样症状，又有接触史，比如家人或同学已有人患上流感，就建议到医疗机构用抗流感特效药进行处理。

何丽雅指出，如果孩子发烧，家长首先应该观察孩子的精神状态，而不是马上跑医院。在精神状态好的情况下，体温低于38.5℃，尽量在家中多喝水、物理降温处理。起病3天内，推荐就近到社区卫生服务中心就诊。如果孩子发热3天未退、就诊后用药效果不好或任何时候精神状态不好，不管体温如何，建议到大医院就诊。“不要用体温来判断是否需要就医。”

何丽雅提醒家长，如果要带发烧的孩子看病，出门前要记得带上退烧药。路上、候诊时，体温超过38.5℃且精神疲倦的话，可以先行服退热药处理，避免就诊过程中孩子烦躁不适。

在医院期间要注意做好防护，戴好口罩，保护自己和他人。到医院候诊不要聚集在人多的地方，注意手部卫生。看病后要遵医嘱服用药物，不要因为药难喂、孩子不愿意吃就“妥协”了。

服用退烧药要严格执行间隔时间

儿童常用退热药有布洛芬及对乙酰氨基酚两种。何丽雅介绍，有的家长因为着急让孩子退热，在孩子未达到其中一种退热药的服药间隔时，交替使用另外一种退热药，“这种做法我们是不建议的。假如一种退热药要求服药间隔是6~8小时，就应该间隔足够的时间再服用第二次，中间不要又去服另一种退热药。”

专家介绍，孩子发烧平均会持续四到七天。如果看了病回家退烧后又重新发热，也不必着急，要注意观察三大指标：1.精神状态。2.热峰温度。如之前最高烧到40℃，现在最高只有39℃，说明病情正在好转。3.热峰间隔。之前6小时左右退烧药药效过了，就马上重新烧起来，现在间隔8小时才烧的，也说明病情正在好转。

社区医生教你居家防感冒

在广州市大东街社区卫生服务中心，记者看到，不到9时，该社区医院交费处就排起了长队。该院的赖国彬医生是广州市卫计委和广州日报社联合评选出的首届广州市五星级家庭医生之一。他介绍说，正规就诊后，可以在家观察，不必过分焦虑。这两天天气转晴，终于再见久违的阳光，很多街坊选择去户外走走。已经有流感症状的，不建议进行户外运动。健康人外出时也要做好防范措施，不宜去人流密集的地方，可以去公园等空气流通较好的场所。

居家防感冒要点：

1.外出回到家中要换鞋，脱外套，最好是分开家居服和外出的衣物。

2.洗手、漱口、洗脸。如果去过医疗机构，最好是回家后先洗澡。

3.家中必须开窗通风，至少每个小时一次，每次15到30分钟。注意不能对着颜面和头部吹风。

4.多喝水。每天适当增加一至两杯水，每杯水大约200毫升的量。若发热的居民需要额外再增加水分摄入。心肾功能不好的居民需要咨询签约医生的意见。

5.饮食不能太肥腻、难消化。感冒发热症状消失一周之后才能适度进补。

6.衣服要根据实际情况分析。老年人适度增加衣物、注意头颈部保暖；婴幼儿不要过分添衣。

7.若有呼吸道感染的症状，如鼻塞、流涕，需要佩戴口罩。打喷嚏时要用手或纸巾遮掩口鼻。假如是用手，之后要彻底清洁双手。

8.每年11月到次年2月都是流感高峰期，推荐接种流感疫苗。