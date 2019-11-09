如何分辨普通感冒和流感
可能有人会有疑问，为什么打了流感疫苗还会得感冒？其实，能够引起发烧、咳嗽、流鼻涕这些感冒症状的病毒、细菌有很多种，其中流感病毒引起的症状可能更重。我们接种流感疫苗，预防的是甲型、乙型几种流感病毒，不是所有的病菌。
那么如何区分普通感冒和流感呢，北京朝阳医院西院住院医师吴立艳今天就来教大家几个判断方法。首先从病原体上看， 普通感冒的病原体主要为各种感冒病毒（如鼻病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等）及细菌等，在受凉、劳累、醉酒后等身体抵抗力下降时可发病。
而流行性感冒主要由流感病毒引起，主要为甲型或乙型流感病毒，传染性强，可造成大面积流行，可通过接种流感疫苗进行一定程度的预防，但病毒容易变异，即便患过流感已经产生抗体，下次流行时依然有可能被感染发病。
再从症状上看，吴立艳介绍，普通感冒起病相对缓慢，大多数在病原体入侵机体后1-2天发病，以呼吸道症状为主，全身症状相对轻微。可有鼻塞流涕，咽干、咽痒、咽喉部异物感或咽喉肿痛，声音嘶哑，咳嗽（干咳或有痰），部分人伴有发热。如合并细菌感染，体温可达39℃以上，并伴有发热引起的一系列症状，如怕冷、酸软或关节酸痛、头痛、乏力等。
而流行性感冒起病更急，全身酸痛、头痛、乏力、疲倦等全身症状更为明显，需卧床休息，也伴随咽痛、流涕、咳嗽等呼吸道症状。（李洁）
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