孕妇感冒发烧只能靠扛？

一些女性朋友在备孕阶段，或孕期不慎感冒，用药时往往很纠结。用，担心药物会对胎儿造成影响;不用，持续发热或剧烈咳嗽同样会产生不良后果。

有的孕妇担心西药对胎儿有影响，认为中成药是安全的，就自己买些中成药吃。李昕提醒，中成药并非百分百安全。以维C银翘片为例，该药物为复合制剂，除了维生素C、金银花、连翘，还含有对乙酰氨基酚，而后者在备孕、怀孕女性中需要慎用。此外，一些常用的中成药物，如牛黄解毒片、六神丸等都可能引起流产。因此，孕妇在服用中成药物之前，一定要认真地看清药物说明书，最好在医生的指导下使用，切勿盲目用药。

有的备孕女性或孕妇感冒、发烧，因担心药物对宝宝有影响，坚决不用药，坚持通过自身免疫力扛过去。李昕表示，多数情况下，感冒确实可以在一周内自愈。但是，如果少许患者由于感染或炎症持续时间较长，可能导致症状迁延不愈，甚至逐步加重，持续性咳嗽会导致胸部疼痛、腹腔压力改变，上述过程则会对备孕患者的受孕过程造成影响，对于孕妇和胎儿产生不利的影响。

李昕建议，女性在备孕和孕期如果感冒，一定要在医生或药师的指导下用药。结合患者实际情况，如果症状明显且炎症指标高，考虑细菌性感染，可以选用一些安全性较高的药物。