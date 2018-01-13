警惕儿童1型糖尿病发病率增高

最新中国全人群1型糖尿病研究显示，中国仍然是全球1型糖尿病发病率最低的国家之一，但过去20年间，15岁以下儿童发病率增加近4倍，且新诊断的成年1型糖尿病发病人数也不可小觑。在近日举行的1型糖尿病防治知识研讨会上，中华医学会糖尿病学分会候任主任委员朱大龙表示，1型糖尿病多发于儿童青少年，但亦可发生于任何年龄段，需终身依赖胰岛素治疗。

朱大龙说，该研究是全球首个国家层面的全年龄段1型糖尿病发病特点和规律的研究。《英国医学杂志》网站和美国科学促进协会网站1月4日同期发表了该研究成果。

上世纪90年代研究提示，中国是全球儿童糖尿病发病率最低的国家之一，仅为0.6/10万。此后，全球多国研究提示，儿童青少年1型糖尿病发病率持续上升，但缺乏成人发病情况数据。

研究显示，中国全年龄段1型糖尿病发病率为1.01/10万人，其中0岁至14岁儿童发病率为1.93/10万，15岁至29岁人群发病率为1.28/10万，30岁及以上人群发病率为0.69/10万。中国每年有1.3万例新发1型糖尿病，其中超过9000例在15岁以上的人群中。大部分新发1型糖尿病是在成年时期诊断出来的。0岁至14岁儿童青少年1型糖尿病发病率与纬度显著相关，中国北方比南方发病率高，但在15岁以上人群发病率与纬度变化无关。这可能与基因、环境因素有关。

朱大龙强调，1型糖尿病诊疗重在管理，从诊断、监测、治疗、患者教育到患者自我管理，如果能环环相扣，可以让病人生存30年至50年或更长时间。该研究更新了全球糖尿病地图中的中国儿童1型糖尿病发病率，也填补了成人1型糖尿病发病率的空白。研究样本量为1.33亿人，调查范围约占中国总人口数的10%，包括6%的15岁以下儿童青少年。

研究认为，中国1型糖尿病增速快，亟待加强该领域的研究。在关注儿童青少年1型糖尿病的同时，成人1型糖尿病也不容忽视。