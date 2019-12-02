瑞典科学家研究发现 工人、司机易患糖尿病
发表于英国《糖尿病学》杂志的一项新研究得出结论：与大学教师和理疗师相比，职业司机、制造业工人和清洁工罹患2型糖尿病的风险会增加3倍。
为了揭示不同职业人群的糖尿病风险，瑞典卡罗林斯卡学院环境医学研究所研究员索菲娅·卡尔松博士对瑞典两个全民登记数据库中的相关数据展开了梳理分析。这些数据库涉及1937至1979年出生的所有瑞典公民，研究数据涉及患病情况、死亡原因、健康保险以及就业等情况。研究人员于2006年~2015年对年龄至少为35岁的参试者的糖尿病患病率进行了随访。
结果发现，不同职业人群中糖尿病发病情况有所不同。男性中，制造业工人、机动车驾驶员、个人护理人员、店员和运输职员发病率较高，而大学教师、建筑师和土木工程师发病率较低。女性中，制造业工人、清洁工、厨师、女服务员和管家和个人护理人员发病率最高，而理疗师和牙科保健师、作家和创作或表演艺术家的发病率最低。
进一步分析发现，与瑞典劳动人口总体相比，男女制造业工人糖尿病风险分别高出49%和80%。相比之下，男性大学教师糖尿病发病率低46%，女性理疗师和牙科保健师糖尿病发病率低45%。
职业不同的人其糖尿病风险不同，主要是生活方式中的危险因素不同。如果在职场采取积极干预措施，就会使这些“高危职业”雇员的健康状况有较大幅度改善。 （陈宗伦）
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