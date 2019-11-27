长沙15岁少年小俊（化名）前段时间总觉得浑身没劲，脚底打飘，还爱出汗，喝水量增多，到湖南省人民医院就诊，被诊断为糖尿病酮症酸中毒，不得不入院进行治疗。据该院内分泌科主任张弛教授介绍，这是小俊第二次因同一种疾病入院，之前小俊被确诊为特发1型糖尿病。

“随着糖尿病的发病人数越来越多，人们对糖尿病有了一定的了解，但对儿童青少年糖尿病的认识还不足。”张弛指出，儿童青少年糖尿病以1型糖尿病为主，占总发病率的90%以上，但随着生活水平的提高，人们的体力活动减少，肥胖发病率增加、儿童2型糖尿病发病率增长速度也逐渐加快。

张弛表示，儿童青少年糖尿病与成人糖尿病相比，起病更急、病情更重，也更容易产生严重的并发症。像酮症酸中毒、低血糖等急性并发症，可能导致身体其他功能损伤，甚至危及生命，一些慢性并发症则影响孩子成年后的生活质量。儿童青少年处于生长发育时期，如果患有糖尿病，既要保证营养，又要控制血糖。

“控制糖尿病的关键在于预防，在孩子小时候应避免不当的喂养方式，不要过度给孩子补充营养，避免高油、高盐、高糖饮食。”张弛提醒，家长也要了解有关儿童青少年糖尿病的发病先兆，以及预防、治疗等知识，在孩子出现多尿、多饮、多食、体重减轻等典型的糖尿病“三多一少”症状时，应引起高度重视。（全媒体记者 罗悦 通讯员 吴靖）