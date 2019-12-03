儿童患糖尿病 危害比成人更大
过去儿童患糖尿病的比较少，现在随着肥胖儿童越来越多，儿童糖尿病患者也越来越多。由于儿童的认知和表达能力有限，导致疾病更难发现。如何才能早期发现儿童糖尿病？上海交通大学医学院附属新华医院内分泌代谢科主任苏青教授表示，如果孩子出现一些反常症状，比如经常尿床、喝水较多、吃得较多、很胖，以及萎靡不振、精神非常差时，家长就要警惕了，最好带孩子去做相关检查。
儿童糖尿病的危害非常巨大，从某种意义上来说比成年人患糖尿病的危害更大。“如果这个孩子8岁就患了糖尿病，不好好控制疾病的话，一般在15年左右就会出现并发症，对他的生活、寿命和家庭都将造成巨大的危害，所以儿童糖尿病更应该引起重视。”
另外，儿童糖尿病的控制也更难一些，因为儿童自制能力比较差，白天需要上学，生活比成人更加不容易掌控，因此更多地依赖于家长。在儿童血糖的控制上，儿童较容易出现并发症低血糖，而在出现低血糖后，自我防御能力也比较差，所以控制标准可以适当比成人放宽一点，一般控制在7.5mmol/l。（全媒体记者张青梅）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn