床垫的塑料膜拆不拆？

近日有读者咨询本报记者：“新家即将入住，床垫的塑料膜要不要拆呢？媳妇认为不拆塑料膜可以用久一点，是这样吗？”

在日常生活中，有的人家家中床垫用了很久，外面的包装膜依旧完好无损，很多人都如提问者的妻子一样，认为包装膜不拆，床垫就可以一直像新的一样，用久一点。记者采访了专业的床垫销售人员了解到，床垫的塑料膜不拆是错误的做法，不仅不会增长床垫的使用寿命，甚至还会影响到使用效果。“只有把薄膜撕掉了，才会透气。如果不拆掉塑料膜，床垫就不能透气和吸收水气，睡的时间长了，被窝里会有湿湿的感觉。并且床垫本身因为不能透气，更容易发霉，滋生细菌和螨虫。长期受潮还会让床垫的内部结构生锈，翻身都会发出吱吱的响声。”一位销售床垫的女士向记者介绍，床垫的塑料膜只是为了在运输途中防止床垫弄脏。在使用床垫的过程中，应当拆掉床垫的塑料膜。

记者仔细观察目前市场上出售的床垫发现：许多垫子的侧面都留有三四个孔。据了解，这些床垫的透气孔是商家从人体睡眠质量出发专门设计的，如果消费者连塑料膜都不撕去的话，透气孔的作用难以发挥。